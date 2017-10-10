روبن يضع حداً لمسيرته مع منتخب هولندا

وفشلت هولندا في التأهل إلى المونديال أو إلى الملحق الأوروبي رغم فوزها في المرحلة الأخيرة على السويد بثنائية روبن بالذات.

ورغم الفوز بقي المنتخب الهولندي ثالث المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب السويد الثاني الذي ستخوض الملحق الأوروبي، و4 نقاط عن فرنسا الأولى والتي حجزت مكانها في مونديال روسيا.

وخاض روبن 96 مباراة بقميص المنتخب الهولندي سجل خلالها 37 هدفاً، وكان أول ظهور له مع منتخب بلاده عام 2003 أمام البرتغال.

