تونس أمام امتحان فك نحس كوناكري

فراس بن أحمد

تونس التي نحتت مسيرة وردية في تصفيات مونديال روسيا بعد أن حققت 3 انتصارات وتعادل وحيد فجمعت 10 نقاط مسجلة 7 أهداف فيما استقبلت حصونها 3 أهداف.

تونس التي ترنو للعودة لغمار وأجواء كأس العالم بعد غياب دام 11 عاماً (آخر مشاركة كانت في ألمانيا 2006) ستحاول حسم بطاقة التأهل من أرض كوناكري، عاصمة غينيا، التي غالباً ما كنت عصيّة على أحفاد عليسة.

تاريخياً، لم ينجح منتخب تونس في الفوز على غينيا في عقر دارها ضمن مشوار التصفيات المونديالية.

التقى المنتخب التونسي مع غينيا في تصفيات كأس العالم في 9 مواجهات إذ تعود الأفضلية الآنية لنسور قرطاج التي فازت في 5 مباريات ولم يعرف تاريخ المنافسات في تصفيات المونديال نتيجة التعادل.

يبدو أن منتخب غينيا صعب المراس على أرضه أمام المنتخب التونسي الذي لم يقدر إلا على تسجيل هدف وحيد في كوناكري كان يوم 20 يونيو/حزيران 2004. (انتهت المواجهة 2-1 لمنتخب غينيا وهي آخر مباراة بين المنتخبين في العاصمة الغينية)

استقبلت شباك المنتخب التونسي في كوناكري 7 أهداف وكانت أثقل هزيمة يوم 21 آب/أغسطس 1988 بثلاثية نظيفة في ملعب 28 سبتمبر(في غينيا) ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال إيطاليا 1990.

يملك المدرّب نبيل معلول كتيبة من لاعبين مميزين وقادرين على فك نحس كوناكري، على غرار نجم فريق دحيل القطري يوسف المساكني "النمس" ومحمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي وعلي معلول مدافع الأهلي المصري ووهبي الخزري لاعب رين الفرنسي (هداف المنتخب في التصفيات بهدفين) وزميله في الدوري الفرنسي نعيم السليتي، صانع ألعاب ديجون، والموهبة اللافتة ياسين مرياح مدافع النادي الصفاقسي والمهاجم "المقاتل" طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي الرياضي، من أجل العودة بالعلامة الكاملة التي تخوّل "للنجمة والهلال" العبور إلى المونديال.

ويفتقد المنتخب التونسي في رحلته إلى غينيا قوة وصلابة مدافع فريق قاسم باشا التركي صيام بن يوسف الذي أصيب في مباراة فريقه أمام غلطة سراي التركي.

وشهدت لائحة المنتخب التونسي عودة مهاجم اتحاد جدّة السعودي أحمد العكايشي الذي لم يكن في رحلة ملحمة كنشاسا.

المباراة ستدور يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر في ملعب 28 سبتمبر بالعاصمة كوناكري والذي يتسع لحوالي 25 ألف متفرج.

مباراة غينيا وتونس ستنطلق في الثامنة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت تونس وستبث على HD 1.

فرضيات التأهل

عبّد المنتخب التونسي الطريق نحو التأهل لمونديال روسيا بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية، الوصيف برصيد 7 نقاط، ذهاباً في تونس (2-1) وتعادله إياباً في كنشاسا (2-2) لذلك سيكون أمامه فرضيات هامة لحسم البطاقة المونديالية:

• الفوز في غينيا وتعادل أو خسارة منتخب الكونغو الديمقراطية الذي سيكون في ضيافة منتخب ليبيا في ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية يوصل نسور قرطاج دون انتظار الجولة الأخيرة.

• الفوز في مباراتي غينيا وليبيا (في ملعب رادس) يوصل تونس للنهائيات.

• يحتاج المنتخب التونسي لتحقيق فوز وتعادل في مباراتيه القادمتين لضمان مقعد في مونديال روسيا.

• في حال هزيمة تونس أمام غينيا أو ليبيا وانتصار الكونغو الديمقراطية أمام غينيا وليبيا يتساوى المنتخبان على مستوى النقاط ويتم تحديد المتأهل بالولوج إلى تعقيدات الأهداف المقبولة والمدفوعة.

ليبيا تستضيف الكونغو الديمقراطية في نفس توقيت مواجهة غينيا - تونس

تفاصيل المواجهات بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم:

- تصفيات مونديال الأرجنتين 1978: المنتخب التونسي يصل النهائيات للمرّة الأولى في تاريخه

05 يونيو/حزيران 1977 (ذهاب الدور الثالث): تونس تنهزم في كوناكري بهدف لصفر

19 يونيو/حزيران 1977 (إياب الدور الثالث): تونس تنتصر 3-1

- تصفيات مونديال المكسيك 1986: تونس لم تبلغ النهائيات

10 شباط/فبراير 1985 (ذهاب الدور الثاني): غينيا تنتصر بهدف لصفر في أرضها

24 شباط/فبراير 1985 (إياب الدور الثاني): فوز تونس على غينيا بهدفين لصفر

- تصفيات مونديال إيطاليا 1990: تونس لم تصل إلى كأس العالم

5 آب/أغسطس 1988 (دور المجموعات): تونس تفوز في أرضها 5-صفر

21 آب/أغسطس 1988 (دور المجموعات): غينيا تنتصر بثلاثية نظيفة

- تصفيات مونديال ألمانيا 2006: تونس تتأهل للنهائيات

20 يونيو/حزيران 2004 (دور المجموعات): غينيا تفوز في كوناكري بهدفين لواحد

11 يونيو/حزيران 2005 (دور المجموعات): تونس تفوز بهدفين لصفر

- تصفيات مونديال روسيا 2018

9 تشرين الثاني/أكتوبر 2016 (دور المجموعات): تونس تحقق الفوز في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بهدفين لصفر.

نيجيريا على بعد خطوة

واقتربت نيجيريا من مشاركتها السادسة في نهائيات كأس العالم، وتتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من أربع مباريات.

وتتقدم بفارق ثلاث نقاط على زامبيا، بينما باتت الكاميرون والجزائر خارج المنافسة على بطاقة التأهل الوحيدة.

وفي المجموعة الخامسة، تحظى مصر بالأفضلية مع تصدرها بتسع نقاط، لكن بفارق نقطتين فقط عن أوغندا.

وفي المجموعتين الثالثة والرابعة، لا تزال المنافسة مفتوحة لاسيما بين (كوت ديفوار والمغرب) تفصل بينهما نقطة لصالح كوت ديفوار في صدارة الثالثة)، وبوركينا فاسو والرأس الأخضر المتساويتين بست نقاط (في صدارة الرابعة)، بفارق نقطة فقط عن السنغال.