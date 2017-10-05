تقديم وموعد مباراة سوريا واستراليا والبث المباشر المجاني في تصفيات كأس العالم

إعداد: زاهر الحلو

تقديم المباراة | وتستمر حكاية منتخب سوريا والآن مع استراليا، بعد درب وعر عبره فرسان الحكيم بهضابه ووديانه وجباله دون استكانة، فلا راحة إلا في موسكو وقد لاحت قريبة لأصحاب الإرادات الفولاذية.

حكمة الحكيم وصلابة رجاله أتت بمفعولها المذهل حتى الآن، وكان ممكن أن يكون المفعول أكثر إشعاعاً وأقوى لو قدّر أن تتحدّ كل الإرادات منذ بداية الطريق، لكن لا يهمّ فما ولّى بات ماضياً ومنه الاستفادة، أما الآن فالعضد واحد والهتاف واحد والهدف واحد، والأهمّ النبض واحد: سوريا.

وبعد ملحمة ازادي في طهران، والأداء الرائع للاعبي المنتخب العربي السوري، ها هم رجال قاسيون يواصلون الترحال والتجوال في رحاب آسيا ليصوّبوا البوصلة نحو استراليا، التي تشارك سوريا هدفها المونديالي.

إذا مأرب واحد للمنتخبين، لكن شتّان ما بينهما، فأستراليا بطلة آسيا ٢٠١٥ والتي شاركت في آخر ثلاث نسخ عالمية في موقف لم تعتد عليه، وسوريا كذلك، مع فارق أن الأول يأتي من ضعف لم يعهده تاريخه الآسيوي، فيما النسور خطت كل خطوة كمن ينقش أحرفا مذهبة في جلاميد صلدة.

فأل الأرض البديلة

إذا تتسلح سوريا بموقف القوي كونها حققت ما يفوق المطلوب منها في ظل تدهور الأوضاع والظروف القاهرة، وليس لقلة المواهب التي أثبتت أنها تملكها بوفرة، ويزيدها تفاؤلاً استاد المباراة القادم الذي يعد فعلا أشبه بأرض الفريق السوري الحقيقية.

فرجال أيمن الحكيم خاضوا ثلاثة لقاءات في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية على ملعب هنغ جبات حيث عرفوا أفضل النتائج، ففازوا على أوزبكستان ١-٠ وقطر ٣-١، وتعادلوا مرة مع الصين ٢-٢، الأمر الذي يعكس تأقلم اللاعبين مع اجواء هذا الاستاد ونجاح الجهاز الفني في خلق وئام نفسي عاطفي عملاني وكأن الأرض ليست بديلة.

أما المباراتان الأخريان في ماليزيا فخاضتهما سوريا في استاد توانكو عبد الرحمن حيث تعادلت مع كوريا الجنوبية وإيران بنفس النتيجة سلباً أي لم تسجل كما لم تتلق أي هدف. وفي العموم لم تنهزم سوريا في أي من لقاءاتها الخمسة في أرضها البديلة ماليزيا. طبعاً ليس لذلك حسابات فنية مباشرة، لكنها عوامل ايجابية تؤخذ في الحسبان.

إلا أنه ما يجب الحذر منه في هذا الوقت ارتفاع الرطوبة في المنطقة التي يقع بها الملعب نحو ٨٥٪، الأمر الذي سينعكس بدنيا على عطاء اللاعبين، وفنيا على الكرة التي ستكون اُثقل وأبطأ في التمرير الأرضي، وأكثر ملاءمة للكرات العالية الامر الذي يجيده الأستراليون لا بل أنه أكثر نقاط القوة لديهم وهم معروفون بضرباتهم الرأسية وقوتهم البدنية في الالتحامات.

أضف إلى ذلك أن اللاعبين السوريين أكثر مهارة في الثنائيات من الأستراليين الأمر الذي يجعلهم يتأثرون أكثر من منافسيهم إن كانت أرضية الميدان متضررة من المناخ.

لكن في العموم، رغم عدم امتلاك لاعبي سوريا تجربة استرالية أو ما يماثلها، بخلاف السوكروز الذين سبق وواجهوا العراق (مؤخرا في الدور الثالث) والأردن الشبيهتين بسوريا مراراً، فإن رجال الحكيم يملكون من الخبرة الوافية والكافية التي تجعلهم قادرين على التأقلم مع كل الظروف ومنها المناخية وطبيعة المنافس الجديدة وهم الذين لم يخلفوا موعداً عاهدوا به أمّة تناديهم وتشدّ على أياديهم...

فيما يلي تفاصيل مواجهة ريال مدريد واسبانيول لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة سوريا وايران اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة يوم الخميس 5 اكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 15:30 يتوقيت مكّة المكرّمة.

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد هنغ جبات في اقليم ملقا في ماليزيا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة سوريا واستراليا اليوم عبر beIN SPORTS

موعد مباراة سوريا واستراليا والقناة الناقلة المباراة الاستوديو القناة 15:30 مكّة المكرّمة 14:30 beIN HD

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من سيعلق على المباراة؟

سيكون الزميل عصام الشوالي على موعد معكم ومع رجال قاسيون في مهمتهم الوطنية - العربية -المونديالية ليكتمل المشهد روعة وتجعل beIN SPORTS كل متابع أينما كان وكأنّه في الملعب.