إعداد: زاهر الحلو

تقديم المباراة | ظن الكثيرون ذهاباً أن سوريا ذاهبة لمباراة متحفظة في ماليزيا، الأرض البديلة للمنتخب العربي، فإذ بالجميع يتفاجأ أن الشخصية الفنية كانت سورية والأداء البطولي كان سوريا والفنيات واللياقة البدنية المحسوبة سلفاً لأستراليا كانت سورية أيضاً، الأمر الوحيد الذي خذل سوريا كان الحظ العاثر.

ورغم أن المواجهة كانت الأولى من نوعها بين المنتخبين لكن خبرة لاعبي سوريا المنتشرين في الاغتراب وجدت التأقلم السريع مع النمط الأسترالي، الذي عكس منتخباً مشبعاً بأساسيات الكرة ومعداً جيداً إنما يفتقر للحنكة والمهارة والإبداع. أمور تجدونها لدى أيمن الحكيم ولاعبيه.

الآن الفصل الثاني من الرواية، لا بل فصل جديد مرتقب من البطولات السورية ستدور رحاه في سيدني، حيث الجاليات العربية موجودة بأعداد كبيرة، لا سيما السورية واللبنانية، ومن المنتتظر مؤازرة ضخمة ستشد من العضد السوري المؤمن أصلاً بقدراته فكيف إن كان مع قيمة عاطفية شعبية مضافة؟

وبعيداً عن العواطف، ينتظر أن نرى مباراة هجومية من أستراليا حيث أكد مدربها بوستيكوغلو نية الفريق في الفوز وليس اللعب على التعادل السلبي الذي يكفيهم للعبور: "هدفنا واضح، إذا فزنا سنتأهل.. أي تفكير آخر سيضعنا في مواقف صعبة".

وخلال الدور الثالث سجل المنتخب الأسترالي 16 هدفاً وهو ثاني أفضل خط هجوم بعد اليابان والسعودية، في حين أن دفاعه لم يبد متماسكا مع تلقيه 11 هدفاًُ، أما سوريا فسجلت 9 أهداف وتلقت ثمانية، علماً أنه مع قدوم عمر السومة شهدت الفعالية التهديفية للفريق تحسنا ملحوظاً وحتى أن شخصية الفريق اصبحت أكثر هجومية.

أربعة من الأهداف الـ11 في الشباك الأسترالية تلقتها على أرضها، منها هدفان للسعودية وواحد لليابان وآخر من تايلند المتواضعة التي سجلت أيضاً هدفين في بانكوك.

أمام هذه المعطيات ستكون كافة الاحتمالات والسيناريوهات واردة في سيدني، وبخلاف الترشيح الإعلامي العالمي لأستراليا، تبدو الأمور على أرض الواقع متعادلة مع إثبات سوريا أنها تملك قوة هجومية ضاربة وفنيات فردية تفوق منافسيهم وهذه أمور قد تلعب لصالحها إن لعبت استراليا مباراة هجومية مفتوحة وهو أمر مرتقب.

العوامل المناخية في سيدني ستكون مغايرة وملائمة لعطاء بدني أفضل، مع درجات حرارة تقل عن العشرين ورطوبة معتدلة، علماً أن الذهاب شهدا هبوطاً حاداً في اللياقة لدى الأستراليين في الشوط الثاني الذي سيطرت عليه سوريا.

وفيما شكّل دخول الخطيب المتأخر ذهاباً ثورة هجومية سورية بتمريراته المتقنة ورؤيته الثاقبة للثغرات لن يكون مستغربا أن نراه اساسياً في لقاء الإياب حيث ظهرت حاجة المنتخب للاعب بقيمته يضرب خطوط الدفاع بلمسة وقادر على ايجاد الحلول للسومة او المواس.

السطر الأخير

لاشك أن أستراليا صعبة المراس على أرضها وهي التي لم تخسر الا مرة واحدة في تصفيات المونديال منذ 1981 وقد جاء ذلك عام 2008 أمام الصين، إلا أن واقع أستراليا الحالي ليس في أفضل حالاته وهي من سيكون تحت ضغط المطالب بالفوز والعبور وقد رأيناها تعاني في مباراة تايلند الأخيرة وقد فشلت في تحقيق مهمتها حيث كانت مطالبة بفوز كبير للتفوق بفارق الأهداف والتأهل المباشر لكنها أخفقت أمام منتخب تلقى 24 هدفاً في 10 مباريات !

من هذا المنطلق، تملك سوريا التي أسقطت الدفاع الإيراني الصلب في أزادي بهدفين، حظوظاً وافرة لقلب الطاولة على الأستراليين ومباغتتهم في عقر دارهم وإكمال رحلة الألف ميل لملاقاة رابع الكونكاكاف، والملفت أن منتخب الحكيم الجريء والواثق دوما من قدراته يملك روحية وفلسفة الألمان الشهيرة التي لا تعرف الاستسلام حتى صافرة النهاية وقد أثبتوا ذلك في اكثر من لقاء، وما منتخبات أوزبكستان والصين وإيران وحتى أستراليا نفسها، إلا شواهد على لدغات سورية قاتلة.

فيما يلي تفاصيل مواجهة سوريا واستراليا لمشاهدة مجانية مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة سوريا واستراليا اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة يوم الثلاثاء 10 اكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 12:00 يتوقيت مكّة المكرّمة.

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد سيدني الاولمبي المعروف تجاريا بـ"آيه أن زي" الذي يتسع لنحو 83 الف مشاهد.

مشاهدة البث المباشر لمباراة سوريا واستراليا اليوم عبر beIN SPORTS

موعد مباراة سوريا واستراليا والقناة الناقلة المباراة الاستوديو القناة 12:00 مكّة المكرّمة 11:00 beIN HD HD 1 HD 11

تواكب قنواتنا المباراة بنقل مباشر عبر القناة المفتوحة beIN HD حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة وحصرية وقراءة فنية قبل وخلال الشوطين وكذلك بعد اللقاء. كما يبث بالإنكليزية على HD 11.

مشاهدة مباراة سوريا واستراليا اليوم بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتتيح خدماتنا الاستثنائية لكم إمكانية البقاء على تماس مع الحدث أينما كنتم، إذ باستطاعتكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

من سيعلق على المباراة؟

سيكون الزميل يوسف سيف على موعد معكم ومع الموقعة التاريخية لرجال قاسيون ليكتمل المشهد روعة وتجعل beIN SPORTS كل متابع أينما كان وكأنّه في الملعب.