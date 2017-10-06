تقديم مباراة تونس وغينيا وموعد البث المباشر ضمن مباريات اليوم في تصفيات افريقيا

إعداد: زاهر الحلو

اخبار مباراة تونس وغينيا اليوم تتصدر اهتمامات الرأي العام كيف لا وأبناء الخضراء يقفون على مشارف روسيا وهم يملكون تحديد مصير تأهلهم بيدهم شرط تحقيق الفوز ولا شيء آخر لتفادي شرك نتيجة المنافس المباشر على بطاقة الصعود منتخب الكونغو الديمقراطية.

تتصدر تونس مجموعتها برصيد 10 نقاط متقدمة الكونغو الثانية بفارق ثلاث نقاط، فيما يكمل منتخبا غينيا وليبيا التصفيات لتأدية الواجب ولكل منهما 3 نقاط..

وتبحث تونس صاحبة التصنيف 71 عالمياً مقابل 98 لمنافستها غينيا، عن التأهل الأول للمونديال منذ 2006 والخامس في سجل كرتها الناصع، بعد نسخ 1978 و1998 و2002.

وشدد ربان المنتخب نبيل معلول الذي نقل تونس من حالة فنية إلى أخرى منذ تولى المهمة على أهمية مباراة غينيا: "ستفتح لنا أبواب التأهل على مصراعيها.. يمتلك اللاعبون الاصرار والرغبة على العودة بالنقاط الثلاث". وختم: "إنها فرصة اللاعبين لتحقيق الحلم".

وتخوض تونس اللقاء بصفوف مكتملة وفقا لما أكّده معلول.

عملياً ورغم ان غينيا خارج حسابات العبور إلا ان المنتخب العربي في مهمة معقدة، والتاريخ يؤكد ذلك من خلال المواجهات المباشرة التي لا تمنح طرفاً أفضلية حقيقية على الآخر.

ففي تصفيات كأس العالم تواجها تسع مرات، ففازت تونس بخمس وغينيا في اربع مواجهات، دون تسجيل أي تعادل، مع فارق أن تونس سجلت 15 هدفاً مقابل 8 لمنافستها. وكانت مواجهة الذهاب انتهت بثنائية نظيفة لتونس.

وفي الإطار الودي لعب المنتخبان 5 مرات، ففازت تونس مرة وتعادلا اربع مرات، اما أحدث الوديات فجرت في 18 يناير 2016 في كيغالي، رواندا، حيث انتهت 2-2. وفي العموم لم تحقق تونس أي فوز في كوناكري.

من المنطلقين: التاريخي والآني، لن تكون زيارة كوناكري نزهة لتلامذة نبيل معلول، فالفريق المضيف يعج بالمحترفين الأوروبيين وهم مشبعون بالنفس الاوروبي الذهني والبدني وقد اكتسبوا تنشئتهم بين فرق إسبانية وفرنسية وألمانية على نحو أساسي.

بالإضافة إلى هذا يمتاز المنتخب الغيني بقيادة المدرب لابي بانغورا بصغر سن لاعبيه حيث ان معظمهم في بداية العشرينات ما يزيد المهمة صعوبة على تونس من الناحية البدنية.

ويواجه النسور عاملاً مناخيا صعباً مع الرطوبة العالية التي تتخطى نسبتها الـ90% ما يعني ضرورة الاقتصاد في المجهود البدني للمحافظة على حيوية الحركة طيلة دقائق اللقاء التسعين وبالتالي تجنب خوض مباراة سريعة الإيقاع ومفتوحة.

فيما يلي تفاصيل مواجهة تونس وغينيا لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة تونس وغينيا اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة يوم السبت 7 أكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 20:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة، أي 18:00 بتوقيت تونس

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد 28 سبتمبر في مدينة كوناكري العاصمة.

مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وغينيا اليوم عبر beIN SPORTS

القناة الاستوديو المباراة HD 1 19:00 مكّة المكرّمة 17:00 توقيت تونس 20:00 مكّة المكرّمة 18:00 توقيت تونس

تواكب قنواتنا المباراة بنقل مباشر عبر HD 1 حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة وحصرية وقراءة فنية قبل وخلال الشوطين وكذلك بعد اللقاء.

مشاهدة مباراة تونس وغينيا اليوم بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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من سيعلق على المباراة؟

سيكون الزميل رؤوف خليف مرافقا لمهمة تونس في السعي إلى التأهل إلى مونديال روسيا، تعليق مميز واستثنائي لمباراة استثنائية وصورة استثنائية ايضاً تجدونها مكتملة العناصر فقط عبر beIN SPORTS.