ودّع منتخب سوريا لكرة القدم الملحق الآسيوي ضمن تصفيات مونديال 2018 بعد خسارته أمام مضيفه الأسترالي 1-2 بعد التمديد الثلاثاء في سيدني.

وافتتحت سوريا التسجيل عن طريق عمر السومة (6) وعادل لأستراليا المخضرم تيم كاهيل (13)، والذي سجل بنفسه هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني (109).

يذكر أن المنتخب السوري أنهى اللقاء منقوصاً من خدمات لاعب وسطه محمود المواس الذي أقصي في الدقيقة (94).

خلاصة اللقاء

كسب المنتخب الأسترالي بطاقة العبور للملحق "الحاسم" لخبرته ولعبه على نقاط قوته المتمثلة في الكرات الهوائية في حين أثرت اللياقة البدينة على أداء سوريا خصوصاً بعد طرد المواس الذي شكّل منعرج المباراة...عموماً تفوقت الخبرة على "الروح القتالية" العالية لـ"نسور قاسيون" الذين خاضوا تصفيات مونديالية تاريخية بكل المقاييس. تغيير الحكم أيضاً قد يكون أثر على نتيجة المباراة بما أنه لو واصل إيرماتوف، الذي خرج مصاباً وعوضه الحكم الرابع تانتاشيف، قيادة المواجهة لربما تعامل بروح القانون مع تدخّل محمود المواس الذي ارتكب خطأ بدا بعيداً عن منطقة الخطر ولم يمنع هدفاً أو فرصةً حقيقيةً للـ"سوكيروس".



وقائع المواجهة

الدقيقة 120: كرة المباراة من النجم عمر السومة الذي نفّذ مخالفة على حدود منطقة الجزاء انهالت على القائم الأيسر للحارس ماتي رايان.

صورة الهدف: هي نسخة مطابقة للأصل تقريبا من الهدف الأول بعد توزيعة دقيقة من روبي كروس لنجم "السوكيروس" كاهيل الذي ارتقى بشكل مميّز وأسكن الكرة في مرمى "الرائع" إبراهيم علمة.

الدقيقة 109: تيم كاهيل يعاود الكرّة وبنفس الطريقة من رأسية متقنة يهدي هدف التقدّم لأستراليا (2-1).

الشوط الإضافي الثاني

الدقيقة 105: الحارس إبراهيم علمة بطل المباراة دون منازع..مرة أخرى يستأسد وينقذ مرماه من هدف بدا محققاً.

الدقيقة 94: ضربة موجعة لـ"نسور قاسيون" بطرد المجتهد محمد المواس بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

الدقيقة 92: أستراليا تدخل الشوط الإضافي الأول بقوة وفرصة سانحة يتصدّى لها الحارس المتألق إبراهيم علمة.

انطلاق الشوط الإضافي الأول...الكلمة للياقة البدنية

خلاصة الشوط الثاني:

شوط تكتيكي بالأساس طغى عليه الاندفاع البدني والحذر...أستراليا تستمد قوتها من الكرات الثابتة والألعاب الهوائية في حين تكمن خطورة سوريا في الهجمات العكسية الخاطفة..اللياقة البدنية ستكون حاسمة في تحديد هوية ممثل آسيا في "بلاي أوف" مونديال 2018 أمام رابع الكونكاكاف.

نهاية الوقت الأصلي من المباراة على نتيجة الشوط الأول (1-1)...الآن إلى الأوقات الإضافية...

الدقيقة 90: أسامة عمري يحل بديلاً لمارديك ماردكيان الذي واجه صعوبات بدنية لإنهاء القمّة.

التخوّف من قبول هدف قاتل يسود الدقائق الأخيرة من المواجهة الآسيوية فضلاً عن تراجع اللياقة البدنية لجل اللاعبين مما أثر على مستوى اللعب...اللعب المباشر هو سيد الموقف

تغيير تكتيكي: أنجي بوستيكوغلو يشرك نيكيتا روكافيتسيا مكان جايمس ترويسي في المقابل أيمن الحكيم يضطر إلى إقحام إسراء حموية بدلاً عن حميد ميدو المصاب.

الدقيقة 69: أول فرصة سانحة للتهديف في الفترة الثانية من جانب أصحاب الأرض تمكّن الحارس المتألق إبراهيم علمة من صدها ببراعة.

لا فرص حقيقية للتهديف رغم محاولات المنتخبين...

الدقيقة 60: تغيير أول في صفوف المنتخب السوري بدخول فراس الخطيب بدلاً عن عدي جفال.

المواجهة متكافئة في بداية شوطها الثاني مع خطورة أسترالية على مستوى الكرات الثابتة...

بداية الشوط الثاني، شوط المدربين..لا تغييرات في صفوف المنتخبين في فترة الراحة ما بين الشوطين

ملاحظة: أرضية ملعب المباراة أعاقت المنتخبين خصوصاً الضيوف عن تقديم مردود أفضل.

خلاصة الشوط الأول:

شهد الشوط الأول بداية قوية للمنتخب السوري توّجها بهدف مستحق من نجمه الأول عمر السومة ثمّ ترك "نسور قاسيون" المجال للـ"سوكروز" الذين بسطوا سيطرتهم على بقية أطوار الفترة الأولى إذ تمكنوا من تعديل الكفة لكنهم عجزوا عن توقيع هدف التقدم.

نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله (1-1).

أفضلية طفيفة لأصحاب الأرض وأكثر من محاولة مع ارتباك في دفاع "نسور قاسيون".

هجمة بهجمة وحركية من المنتخبين...

صورة الهدف: هجمة مرتدة سريعة وتوزيعة بالمقاس من ماثيو ليكي أنهاها كاهيل في شباك إبراهيم علمة من رأسية متقنة.

الدقيقة 13: أستراليا تعادل الكفة من خطأ دفاعي سوري...تيم كاهيل هو مسجّل الهدف

الدقيقة 11: تغيير في تشكيلة أستراليا برادلي سميث يترك مكانه لزميله آرون موي

تامر حاج محمد هو صانع الهدف من توغّل سريع في عمق دفاع أستراليا و إمداد ذكي استغله مهاجم الأهلي السعودي السومة بشكل جيد وسجّل هدفاً جميلاً.

الدقيقة 6: عمر السومة يفتتح النتيجة لسوريا بعد هجمة عكسية منظمة

بداية المباراة..اللعب منحصر في وسط الميدان...جس نبض بين المنتخبين

في ما يلي وصف مباشر لمباراة أستراليا وسوريا وتغطية شاملة لكل حيثيات القمّة المؤهلة للملحق "الحاسم" لمونديال روسيا 2018.

نبذة عن المباراة

الملعب: ملعب إي إن زد "ANZ" في مدينة سيدني الأسترالية

الإطار: إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى "بلاي أوف" مونديال روسيا 2018 والذي سيجمع ممثل آسيا برابع تصفيات الكونكاكاف

نتيجة الذهاب : التعادل بهدف لمثله. سجّل لأستراليا روبي كروس (40) ولسوريا عمر السومة (85 من ركلة جزاء).

تشكيلتا المنتخبين

أستراليا: ماتي رايان – ميلوس ديجينيك – برادلي سميث – تيم كاهيل – مارك ميليغان – ماثيو جورمان – ماثيو ليكي – روبي كروس – جايمس ترويسي – ترينت سانسبيري – تومي روغيتش

المدرب : أنجي بوستيكوغلو

سوريا: إبراهيم علمة – مؤيد العجان – جهاد الباعور – محمود المواس – عمر السومة – عدي جفال - تامر حاج محمد – حميد ميدو – زاهر ميدان – مارديك ماردكيان – فهد اليوسف

المدرب : أيمن الحكيم

طاقم التحكيم: رافشان إيرماتوف (أوزبكستان) بمساعدة كل من رسولوف وسايدوف