تصفيات مونديال 2018: خاميس رودريغيز يقود كولومبيا لفوز جديد

قاد خاميس رودريغيز منتخب بلاده كولومبيا إلى فوز ثمين على أرضها على حساب بوليفيا بهدف نظيف في المباراة التي جرت فجر الجمعة على استاد متروبوليتانو في برانكيا ضمن الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وبدت المباراة تتجه إلى التعادل السلبي قبل أن يقول لاعب ريال مدريد الإسباني خاميس كلمته في الدقيقة 83 مانحا بلاده الفوز السادس في التصفيات لترفع كولومبيا رصيدها إلى 21 نقطة وتبقى في دائرة الصراع المرير على بطاقة تأهل مباشر.

من جهتها تكمل بوليفيا التصفيات بغرض تأدية الواجب وفي جعبتها 7 نقاط فقط وهي تلقت الخسارة العاشرة مقابل انتصارين فقط.