تصفيات مونديال 2018: جنوب أفريقيا تنعش آمالها على حساب بوركينا فاسو

وجاء الفوز على حساب ضيفه البوركيني 3-1 السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الرابعة.

ودخلت جنوب أفريقيا إلى المباراة وهي تقبع في ذيل الترتيب بنقطة من ثلاث مباريات، فيما تتصدر بوركينا فاسو المجموعة بست نقاط من أربع مباريات.

ونجح مضيف نهائيات 2010 في الخروج من اللقاء بفوزه الأول وبالحاق الهزيمة الأولى بضيفه البوركيني بفضل ثلاثية سجلها في الشوط الأول عبر بيرسي تاو (1) وثيمبا زواني (34) وسيبوسيسو فيالاكازي (1+45)، فيما كان هدف الضيوف من نصيب الان تراوري (87).

وبقيت جنوب أفريقيا التي أكملت اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد بونغاني زونغو، في ذيل المجموعة برصيد 4 نقاط لكنها تملك مباراة معادة مع السنغال تقام في 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في دكار.

وقرر الاتحاد الدولي (فيفا) إعادة المباراة التي اقيمت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وانتهت بفوز جنوب أفريقيا 2-1، بعد تأكيد ايقاف حكم المباراة الغاني جوزف لامبتي بسبب التلاعب.

وعاقب الاتحاد الدولي في اذار/مارس الماضي الحكم لامبتي بالايقاف مدى الحياة بسبب منحه جنوب أفريقيا ركلة جزاء وهمية، وقد أكدت محكمة التحكيم الرياضية هذا الايقاف.

وبعد السقوط الأول لبوركينا فاسو على يد جنوب أفريقيا، أصبحت فرص السنغال أيضاً كبيرةً اذ تحتل المركز الثالث بخمس نقاط مقابل 6 لكل من بوركينا فاسو والرأس الأخضر.

ويتأهل إلى النهائي بطل كل من المجموعات الخمس.