تصفيات مونديال 2018: الولايات المتحدة لانتزاع بطاقة النهائيات

وكانت الولايات المتحدة انعشت السبت امالها في التأهل باستعادة توازنها عقب 3 مباريات دون انتصار (تعادلان وخسارة)على حساب ضيفتها بنما برباعية نظيفة منتزعة منها المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام الاخيرة وهندوراس، المنافسين الوحيدين لها على ثالث وآخر بطاقة تأهل مباشر الى النهائيات.

وتلعب بنما مع ضيفتها كوستاريكا التي حجزت بطاقتها السبت بتعادلها مع هندوراس، وتستضيف الاخيرة المكسيك المتصدرة وأول المتأهلين.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الاولى في منطقة الكونكاكاف مباشرة الى النهائيات، في حين يخوض صاحب المركز الرابع مباراتي ملحق مع خامس التصفيات الاسيوية (سوريا او استراليا).

ويرصد المنتخب الاميركي الفوز لحجز بطاقته بغض النظر عن نتيجتي مباراتي بنما وهندوراس، علما بان التعادل قد يكفيها ايضا لبلوغ مونديال روسيا كونها تتفوق بفارق الاهداف (+5) على بنما (-2) وهندوراس (-7).

وتأمل الولايات المتحدة في تكرار انجازها في تصفيات مونديال 1990 عندما تغلبت على ترينيداد وتوباغو وبلغت النهائيات للمرة الاولى منذ 1950، علما انها لم تغب عن النسخ السبع الأخيرة.

وبلغت الولايات المتحدة بلغت النهائيات 10 مرات حتى الان، وتبقى افضل نتيجة لها المركز الثالث في النسخة الاولى (1930) وربع نهائي 2002 وثمن النهائي (1934 و1994 و2010 و2014).

وحض مدرب الولايات المتحدة بروس ارينا لاعبيه على إنهاء التصفيات بالفوز وضمان التأهل الى العرس العالمي.

وقال "المباراة في ترينيداد لن تكون سهلة لكننا في وضع جيد الان"، مضيفا "ستكون المهمة صعبة، اضطررنا الى مواجهة ظروف صعبة امام هندوراس وبنما وبالتالي نحن مستعدون للمباراة الاخيرة".

وتابع "ترينيداد خارج المنافسة ولكنها لن تكون سهلة المنال. نحن نسير على الطريق الصحيح، وفارق الاهداف جيد لدينا، والآن نحن في حاجة لإنهاء المهمة على أفضل نتيجة".

وعاد ارينا الى تدريب المنتخب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد اقالة الالماني يورغن كلينسمان عقب الخسارة أمام المكسيك وكوستاريكا في التصفيات.

ويرجح التاريخ كفة الولايات المتحدة امام ترينيداد وتوباغو، ففي 25 مواجهة بينهما منذ 1982، فاز الأميركيون 18 مرة مقابل 4 تعادلات و3 هزائم اخرها منذ عقد من الزمن وتحديدا 2-1 عام 2008.

وتسعى الولايات المتحدة الى تعزيز هذا التفوق بقيادة لاعب وسط بوروسيا دورتموند كريستيان بوليسيتش الذي تألق بشكل لافت امام بنما حيث افتتح التسجيل، وجوزيه ألتيدور الذي قال "لم ننجز المهمة بعد".

أضاف "نحن في حاجة الى نتيجة ايجابية ونعرف اننا سنلعب في مكان صعب".

وأعرب القائد مايكل برادلي عن ثقته بقدرة منتخب بلاده على حجز بطاقته، وقال "لقد خضنا مشوارا طويلا لكي نضع أنفسنا في هذا الوضع"، مضيفا "في نهاية المطاف، لعبنا 15 مباراة في التصفيات والآن لدينا فرصة في 90 دقيقة في ترينيداد لإنهاء المهمة والتأكد من أننا على متن الطائرة الى روسيا. سيكون الدافع كبيرا للذهاب إلى هناك، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل ذلك".

وستحاول بنما وهندوراس استغلال تأهل المكسيك وكوستاريكا لكسب النقاط الثلاث في سعيهما للمنافسة على بطاقة الملحق على الأقل، أو حتى التأهل مباشرة في حال تلقي الولايات المتحدة خسارة مفاجئة.

وتسعى بنما وصيفة الكونكاكاف في 2005 و2013 والثالثة في 2015، الى بلوغ المونديال للمرة الاولى في تاريخها، بينما بلغته هندوراس 3 مرات (1982 و2010 و2014) وتوقف مشوارها في الدور الاول.

