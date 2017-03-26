تصفيات مونديال 2018: الاتحاد الهولندي يجتمع ببليند

وتطرق الاتحاد الهولندي في حسابه الرسمي على الإنترنت إلى خسارة السبت في بلغاريا، معتبراً أنّ شيئا لم يسر كما يجب في مباراة السبت ما أدى إلى خسارة المنتخب صفر-2.

وتابع: "هزيمة موجعة في صوفيا، ما جعل حظوظ تأهل هولندا إلى مونديال روسيا تتضاءل".

أصبحت هولندا مهددة بالغياب عن بطولة كبرى ثانية على التوالي بعد كأس أوروبا 2016، وذلك بتراجعها إلى المركز الرابع في المجموعة الأولى بعد تجمد رصيدها عند 7 نقاط خلف فرنسا المتصدرة (13) والسويد (10) وبلغاريا (9).

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحب المركز الأول في كلّ من المجموعات التسع، فيما يلعب أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثاني الملحق الفاصل الذي يتأهل عنه أربعة منتخبات ليصبح المجموع العام 13 منتخباً من القارة الأوروبية إضافة إلى روسيا المضيفة.

وحاول الاتحاد الهولندي تخفيف الضغط عن بليند والقول إنه "نتيجة الإصابات التي يعاني منها فيرجيل فان دايك وجيفري بروما، ثم ستيفان دي فريي هذا الأسبوع، وجد داني بليند نفسه أمام أحجية تكوين خط الدفاع".

ورأى الاتحاد أنّ بليند لم يجد أمامه سوى خيار إشراك اليافع ماتياس دي ليخت (17 عاماً) من أجل سد الفراغ.

واعترف بليند بعد المباراة: "يجب أن أكون صريحاً مع نفسي، يجب الاعتراف أنّ الطريق نحو روسيا أصبح أكثر صعوبة، يجب أن أفكر، هل ما زلت قادراً على تحقيق المطلوب؟".