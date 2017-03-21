تصفيات مونديال 2018: الأرجنتين تتحضر للقاء تشيلي

كتيبة "إدغاردو باوزا" شهدت عدة إصابات في الأيام الماضية، حيث أعلن الاتحاد استبعاد مدافع مانشستر سيتي "بابلو زاباليتا" بداعي الاصابة، بينما ستُشخَّض حالة لاعبِ يوفنتوس "باولو ديبالا" قبل اتخاذ قرار بضمِه إلى المنتخب أو استبعاده من اللائحة.

الأرجنتين ستستضيف جارتَها تشيلي فجرَ الجمعة قبل أن تحل ضيفة على بوليفيا الأسبوع القادم.

يذكر أن الارجنتين تحتل المركزَ الخامسَ في ترتيبِ منتخباتِ أميركا الجنوبية، أي خارجَ التأهل المباشرِ لمونديال روسيا فيما تحتل تشيلي المركزَ الرابع.

وصول ميسي

ووصل اليوم الثلاثاء النجم ليونيل ميسي إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس للانضمام إلى صفوف منتخب بلاده.

وحط ميسي رحاله في الأرجنتين برفقة زميله في برشلونة خافيير ماسكيرانو، واللاعب انزو بيريز، نجم فالنسيا.

ولم يدل أي من اللاعبين الثلاثة بتصريحات صحفية لدى وصولهم وانضموا مباشرة إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني،