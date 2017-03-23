تصفيات مونديال 2018 - إيران تعزز حظوظها بفوز ثمين على قطر

وسجل مهدي طارمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 14 نقطة معززاً صدارته للمجموعة، ومستفيداً من هزيمة أقرب منافسيه كوريا الجنوبية (10 نقاط) وأوزبكستان (9) أمام الصين وسوريا توالياً، بينما تجمد رصيد المنتخب القطري عند 4 نقاط وتراجع للمركز السادس الأخير وباتت آماله شبه معدومة في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات.

على رغم استحواذ المنتخب القطري على الكرة في غالبية أوقات المباراة، إلا أن الخطورة الحقيقية كانت للمنتخب الإيراني عندما انفرد علي رضا بالحارس القطري سعد الشيب الذي أنقذ محاولته (5).

وحاول منتخب قطر الوصول إلى المرمى الإيراني لكن المهمة كانت صعبة للغاية وأن حصل على بعض الفرص دون أن يستغلها.

وعلى رغم محاولات المنتخب القطري تسجيل هدف السبق، إلا أن الأفضلية كانت لإيران التي خطفت هدف المباراة الوحيد من تمريرة بينية وصلت إلى مهدي طارمي الذي تابعها داخل الشباك.

واحتج المنتخب القطري على حكم المباراة لعدم احتسابه ركلة جزاء نتيجة عرقلة أكرم عفيف داخل المنطقة بعد مروره من فوريا غفوري (67).

ورمى المنتخب القطري بكل ثقله في الدقائق العشرين الأخيرة بينما اعتمد منافسه على الهجمات المرتدة.

وتخوض إيران مباراتها المقبلة على أرضها بمواجهة الصين في 28 آذار/مارس، بينما تلاقي قطر في اليوم نفسه مضيفتها أوزبكستان.