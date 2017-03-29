تصفيات كأس العالم: مارسيلو واستعراض الشوارع

بعد أن هيمنت على اللقاء في الشوط الثاني مع هدف نيمار أرادت البرازيل إكرام وفادة جماهيرها في ساو باولو فأتى هدف ظهير ريال مدريد مارسيلو ليجمع الأناقة والاستعراض وفنيات كرة قدم "الشوارع".

والملفت في هدف مارسيلو عوضاً عما سبقه من نقلات برازيلية "علامتها مسجلة" وطريقة الإنهاء والاحتفال، هي تمريرة باولينيو الحاسمة بكعب القدم التي جعلت دفاع باراغواي يتسمر في مكانه غير مستوعب لما يحدث.