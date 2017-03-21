تصفيات كأس العالم - كولومبيا تتطلع للعودة إلى الانتصارات

ستكون كولومبيا تحت قيادة المدرب خوسيه بيكرمان أمام خيار الانتصار على بوليفيا من أجل الصعود إلى المركز الرابع في حال تعادلت تشيلي مع الأرجنتين.

يذكر أن مستوى رفاق خاميس رودريغيز اتسم في الفترة الأخيرة بالتذبذب بعد أن فشلوا في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات ضمن التصفيات.

ويحتل المنتخب الكولومبي حالياً المركز السادس وذلك بعد خوضه اثنتي عشرة مباراة حصد خلالها 18 نقطة.