تصفيات كأس العالم: كوريا الجنوبية تقتنص فوزاً صعباً من سوريا

وسجل جيونغ-هو هونغ (4) الهدف فارتفع رصيد كوريا الجنوبية إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف إيران التي تستضيف لاحقاً الصين في طهران، فيما وقف رصيد سوريا عند 8 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف أوزبكستان التي تستضيف بدورها قطر (4 نقاط).



ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى روسيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقاً من ذهاب واياب مع ثالث المجموعة الثانية على أن يخوض الفائز في مجموع المباراتين ملحقاً مع رابع اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).



وبكرت كوريا الجنوبية الجريحة نتيجة خسارتها في الجولة السابقة أمام الصين (صفر-1)، في التسجيل بعد ركنية وعدم تفاهم بين المدافعين هادي المصري وعلاء الشبلي اللذين غابا عن المباراة الماضية ضد أوزبكستان (1-صفر)، فارتدت الكرة قصيرة إلى المدافع هونغ الذي تابعها قوية على يسار الحارس إبراهيم عالمة (4).



ولبى الهدف المبكر طموحات المدرب الألماني لكوريا أولي شتيليكه الذي كان يعلم أنه كلما تأخر رجاله في التسجيل كلما ازدادت ثقة "نسور قاسيون" الذين يخوضون التصفيات بأسلوب دفاعي نظراً لضعف الاستعدادات وخوض مباريتهم البيتية خارج أرضهم بسبب الأوضاع الأمنية في بلادهم.



وسيطر أصحاب الأرض تماماً على المجريات، وطار عالمة لكرة سددها بقوة المدافع هيون-سوو جانغ القادم من الخلف وغير المراقب، وسيطر عليها (14)، وتدخل الدفاع أكثر من مرة وأبعد الخطر.



وتغيرت وتيرة الأداء السوري مع الاندفاع أكثر نحو الهجوم، وأهدر الشبلي، فرصة ثمينة لإدراك التعادل بمتابعة الكرة متسرعاً فوق العارضة (30)، وسدد فهد اليوسف كرة زاحفة بعيدة سيطر عليها الحارس الكوري (36).



وفي الشوط الثاني، جارى المنتخب السوري الذي يعتمد على الروح المعنوية والقوة البدنية منافسه الكوري، وتحامت الكرة في المنطقة الكورية وكثرت الدربكات لكن الجهود لم تثمر قبل أن يدفع المدرب أيمن الحكيم بفراس الخطيب بدلاً من فهد اليوسف (56).



ووقف الحظ إلى جانب السوريين إثر ركلة حرة ومتابعة رأسية من سونغ-يوينغ كي انحرفت قليلاً عن القائم الأيمن (58)، وكادت الغفلة الدفاعية المشتركة بين الشبلي وأحمد الصالح تسفر عن هدف كوري ثان لولا تدخل الحارس عالمة (63).



ومالت الكفة مجدداً لصاح كوريا، وتدخل عالمة مرتين متتاليتين لانقاذ الموقف (67)، واستقرت لولبية الصالح البعيدة في أحضان سيونغ-غيو كيم (68)، وانفرد الخطيب وسدد من مسافة قريبة جداً بالحارس (69)، وخطف الأخير الكرة من أمام محمود المواس (70).



وأصاب الخطيب العارضة في الوقت بدل الضائع في فرصة بالغة الخطورة كانت كفيلة بمنح سوريا نقطة التعادل (90+1).