تصفيات كأس العالم

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث تأهل حتى الآن 23 منتخباً إلى النهائيات وتبقت 9 مقاعد لازالت تتنافس المنتخبات في قارات العالم المختلفة على حجزها، بواقع 3 مقاعد عن أفريقيا ومقعد عن الملحق القاري بين أستراليا وهندوراس وملحق قاري آخر بين بيرو ونيوزيلندا، إضافة إلى 4 مقاعد متبقية عن قارة أوروبا تتنافس عليها 8 منتخبات صاحبة أفضل مركز ثاني في المجموعات الأوروبية التسع التي جرت مبارياتها وانتهت ضمن التصفيات ذاتها.

القرعة ستسحب في مدينة زيوريخ السويسرية الثلاثاء الموافق 17- تشرين الثاني/نوفمبر في تمام الساعة الثانية مساء بحسب التوقيت المحلي في سويسرا، الموافق الثالثة مساء بحسب التوقيت المحلي في مكة المكرمة.

المنتخبات المتأهلة للقرعة

منافسات شرسة ومواجهات محتدمة خاضتها منتخبات القارة العجوز على مدار أكثر من سنة كاملة حتى تتمكن من حجز مقاعدها بشكل نهائي إلى مونديال "روسيا 2018" فتأهلت بشكل مباشر إلى النهائيات كل من فرنسا عن المجموعة الأولى والبرتغال عن المجموعة الثانية وألمانيا عن المجموعة الثالثة وصربيا عن المجموعة الرابعة، إضافة إلى بولندا عن المجموعة الخامسة، وإنكلترا عن السادسة، وإسبانيا عن المجموعة السابعة، وبلجيكا "أول المنتخبات المتأهلة رسمياً عن قارة أوروبا" عن الثامنة، وأخيراً أيسلندا عن المجموعة التاسعة، وهي الدولة الوحيدة في القارة العجوز التي تأهلت للمونديال عن التصفيات الحالية لأول مرة في تاريخها.

ولتحديد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثاني تم خصم النقاط التي حصل عليها كل منتخب مع المنتخب صاحب المركز الأخير في مجموعته.

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي على النحو التالي

( سويسرا 21 نقطة – إيطاليا 17 نقطة – الدنمارك 14 نقطة – كرواتيا 14 نقطة – السويد 13 نقطة – أيرلندا الشمالية 13 نقطة – اليونان 13 نقطة – جمهورية أيرلندا 13 نقطة).

وكانت منتخبات اليونان والسويد وكرواتيا قد تأهلت إلى الملحق الأوروبي في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2014 الذي استضافته البرازيل وفاز بلقبه المنتخب الألماني، وودعت السويد تصفيات المونديال بخسارتها وقتها في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة أمام البرتغال (4-2) فيما تمكنت اليونان من التأهل للمونديال بالتغلب على رومانيا (4-2)، أما كرواتيا فتخطت أيسلندا في ملحق التصفيات الماضية بالتغلب على المنتخب المكافح ذهاباً وعودة بهدفين دون رد.

الطريف أن المنتخب الدنماركي كان قد احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية إلا أنه لم يتأهل إلى ملحق تصفيات مونديال 2014 بعد أن كان أسوأ منتخب حصل على المركز الثاني برصيد 10 نقاط فقط.

قرعة موجهة

تعد القرعة موجهة إلى حد كبير حيث سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين كل مجموعة تضم أربعة منتخبات بحيث تضم المجموعة الأولى المنتخبات صاحبة أفضل أربعة مراكز في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية، وسيتم اعتماد التصنيف الذي صدر رسمياً الاثنين 16-10-2017.

علماً بأنه وفقاً لتصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات العالمية فإن منتخبات سويسرا "الحادي عشر عالمياً" إيطاليا "الـ15 عالمياً" وكرواتيا الـ"18 عالمياً" والدنمارك الـ" 19 عالمياً" ستكون هي منتخبات التصنيف الأعلى وستوضع في الإناء الأول.

عملية سحب القرعة ستتم عن طريق سحب منتخب من الإناء الأول الذي يضم المنتخبات الأربعة المتقدمة في التصنيف وسحب منتخب من الإناء الثاني الذي يضم المنتخبات الأربعة الأخرى، مع وضع الكرتين اللتين تضمان اسم المنتخبين في الإناء الثالث، وخلطهما ثم سحب اسم المنتخب الأول وسيعني ذلك أن هذا المنتخب سيلعب مواجهة الذهاب في الملحق على أرضه وستكون مواجهة الإياب على أرض المنتخب الآخر.

علماً بأن مواجهتي الذهاب والإياب في الملحق الأوروبي ستقام بين ( 9 – 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

أرقام من التصفيات الأوروبية

• 54 دولة خاضت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

• 270 مباراة لعبت في التصفيات الرئيسية .

• 794 هدفاً أحرزت في التصفيات بمتوسط تهديفي بلغ 2.94 هدفاً في المباراة الواحدة.

• هداف التصفيات هو البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي برصيد 16 هدفاً.

• منتخبا ألمانيا وبلجيكا هما صاحبا أقوى خط هجوم في التصفيات الأوربية برصيد 43 هدفاً.

• منتخبا إسبانيا وإنكلترا هما صاحباً أقوى خط دفاع في التصفيات الأوروبية وكلاهما اهتزت شباكه 3 مرات.