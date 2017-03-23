تصفيات كأس العالم: كافاني الماكر يعاقب مارسيلو التائه

لم تكد تمر سبع دقائق على بداية المباراة حتى بدأت أوروغواي الغائب عنها لويس سواريز للإيقاف تحاول بلوغ الشباك البرازيلية.

وفيما بدا أنها كرة عرضية سهلة ذهبت باتجاه مارسيلو، ارتكب مدافع ريال مدريد هفوة فادحة حين حاول ترويض الكرة بصدره باتجاه حارسه اليسون إلا أن كافاني الماكر كان بالمرصاد لتلقف الهدية قبل الجميع، فكانت ركلة جزاء وتقدم أزرق غير منتظر.

المباراة تأتي ضمن الجولة الثالثة عشرة لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.