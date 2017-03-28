تصفيات كأس العالم - فيفا يوقف ميسي 4 مباريات مع الأرجنتين

وتطبق العقوبة حصرياً في المباريات الدولية اعتباراً من مباراة اليوم الثلاثاء ضد بوليفيا، وليس مباريات فريقه برشلونة الإسباني.

وأوقف ميسي "لشتمه حكماً مساعداً" في المباراة التي فازت فيها الأرجنتين على تشيلي (1-صفر) سجله ميسي نفسه من ركلة جزاء.

كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري (9350 يورو).

وانعشت الأرجنتين آمالها في التأهل المباشر إلى المونديال الروسي بفوزها على تشيلي، حيث ارتقت من المركز الخامس إلى الثالث برصيد 22 نقطة بفارق 8 نقاط خلف البرازيل المتصدرة ونقطة واحدة خلف الأوروغواي الثانية والتي خسرت أمام السيليساو.

واستفادت الأرجنتين من خسارة الإكوادور الثالثة سابقاً أمام البارغواي (1-2).

ويشكل إيقاف ميسي ضربة موجعة للأرجنتين لما تبقى من مشوارها في التصفيات.

وتبقى 5 مباريات للأرجنتين سيغيب ميسي عن مباراتها اليوم أمام مضيفتها بوليفيا ثم رحلتها إلى مونتيفيديو لمواجهة الاوروغواي في 31 آب/اغسطس المقبل، واستضافتها لفنزويلا والبيرو في الخامس من شهرين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر المقبل على التوالي.

وسيعود "البرغوث" إلى التشكيلة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر ومباراة الجولة الأخيرة ضد المضيفة الإكوادور.