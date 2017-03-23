تصفيات كأس العالم: سوريا تخطف فوزاً قاتلاً وتنعش آمالها

وبدا الطرفان في طريقهما للاكتفاء بالتعادل قبل أن تخطف سوريا فوزها الثاني، بعد ذلك الذي حققته خارج قواعدها على الصين 1-صفر، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء نفذها عمر خربين بعد خطأ انتزعه العائد فراس الخطيب من ايغور كريميتس، وذلك بعد دخوله في الدقيقة 86 بدلا من محمود المواس.

وكانت العودة مظفرة للاعب الكويت الكويتي، إذ ساهم بمنح فريق المدرب أيمن الحكيم فوزه الثاني ورفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة خلف أوزبكستان الثالثة وثلاث نقاط أمام الصين التي فازت الخميس أيضا على كوريا الجنوبية الثانية 1-صفر.

ويدين المنتخب الصيني بفوزه الأول في الدور الحاسم، وبقيادة ليبي الذي تعادل في مباراته الأولى أمام قطر (صفر-صفر)، إلى يو داباو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 بكرة رأسية.

وصبت نتيجتا الصين وسوريا التي تلعب مبارياتها المقررة على أرضها في ملعب محايد بسبب الوضع الأمني الصعب في البلاد، في مصلحة إيران المتصدرة برصيد 11 نقطة، لأنها ستوسع الفارق الذي يفصلها عن كوريا الجنوبية وأوزبكستان من نقطة واثنتين إلى اربع وخمس تواليا في حال حققت فوزها الرابع على حساب قطر في المركز الأخير بالمجموعة (4 نقاط).

وتقام الجولة السابعة الثلاثاء المقبل حيث تحل الصين ضيفة على إيران، فيما تلعب كوريا الجنوبية على أرضها مع سوريا، وأوزبكستان مع قطر.