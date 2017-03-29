تصفيات كأس العالم: سانشيز يقود تشيلي لمربع التأهل

استفاقت تشيلي سريعاً من خسارة الأرجنتين في الجولة الماضية 1-0 وألحقت بضيفتها فنزويلا خسارة قاسية 3-1 الأربعاء في سانتياغو ضمن الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا 2018.

سجل لتشيلي أليكسيس سانشيز (5) واستيبان باريدس (7 و22) فيما سجل خوسيه روندون هدف الشرف (63). وبات لاعب آرسنال الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 37 هدفاً.

وأهدر ألكسيس سانشيز فرصة الهدف الرابع بعدما تصدى حارس فنزويلا ويلكر فارينث لركلة جزاء في الدقيقة 77. كما شهدت الدقيقة 72 هدفا لفنزويلا من تسديدة ارتطمت بالقائم وسقطت وراء خط المرمى إلا أن الحكم لم يلحظها.

وباتت تشيلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة متقدمة الأرجنتين بنقطة التي تراجعت للمركز الخامس بعد خسارتها أمام بوليفيا.

قدمت تشيلي مباراة كبيرة كان نجمها الأول سانشيز الذي مرر الهدف الثالث وكان وراء الهدف الثاني بلعبة متقنة.