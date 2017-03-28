تصفيات كأس العالم: سانشيز يصنع المستحيل

حسم سانشيز مباراة فنزويلا مبكراً حين هندس هدفا ثالثاً يدرس في عالم كرة القدم. فنجم ارسنال تلاعب بدفاع فنزويلا يسارا وعكس كرة للميمنة ناحية ايسلا الذي اعادها عرضية لألكسيس في مكان شبه مستحيل إدراكه لكن نجم تشيلي انتشلها من العدم إذ لعبها رأسية لاستيبان باريدس الذي لم يتبق له سوى لكز الكرة في الشباك.

إبداع من سانشيز يستحق المشاهدة مراراً وتكراراً.

مباراة فنزويلا وتشيلي هي ضمن الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.