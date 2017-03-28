تصفيات كأس العالم: سانشيز التاريخي ملهم تشيلي الأول

أراد منتخب تشيلي من لقاء فنزويلا في الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم تعويض ما فاته أمام الأرجنتين حين خسر 1-0 من ركلة جزاء سجلها ميسي.

إصرار تشيلي بصم عليه ألكسيس سانشيز من ركلة حرة مميزة سكنت زاوية مستحيلة على عمالقة الحراسة إدراكها.

هدف أعلن عن تقدم الأحمر التشيلي مبكراً أمام الضيفة فنزويلا ومنح سانشيز شرف مشاركة مارسيلو سالاس كهداف تاريخي لمنتخب تشيلي برصيد 37 هدفاً.

والجدير ذكره أن تشيلي تملك 20 نقطة مع ختام الجولة السابقة فيما تتذيل فنزويلا التصفيات دون حافز بست نقاط..