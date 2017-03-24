تصفيات كأس العالم: تعادل لا نكهة له بين فنزويلا والبيرو

سجل لفنزويلا ميكل فيلانويفا ورومولو فاسكيز في الدقيقتين 24 و40 وللبيرو كارييو وخوسيه غيريرو في الدقيقتين 46 و64.

تحتل فنزويلا ذيل الترتيب بـ6 نقاط بلا أي أمل تنافسي من حيث المنطق أما البيرو فتأتي المركز الثامن برصيد 15 نقطة وهي أهدرت نقطتين هامتين في إطار سعيها دخول نادي الخمسة الأوائل.