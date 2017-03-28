تصفيات كأس العالم: تشيلي تنجو بسَهوٍ تحكيمي وتخلّف تكنولوجي

إذا لم تخش فنزويلا الخسارة الفادحة وبادلت تشيلي الهجوم وبعد تقليص النتيجة 1-3 كادت تضع تشيلي تحت الضغط حين انطلقت في مرتدة اسفرت عن تسديدة لتوماس رينكون ضربت في العارضة وارتطمت داخل المرمى إلا أن الحكم لم يلحظ عبور الكرة حارماً المنتخب الأصفر هدفاً شرعيّا لكان احتسب لو اعتمدت تكنولوجيا خط المرمى.

المباراة هي ضمن الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.