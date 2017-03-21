تصفيات كأس العالم - تشيلي تفتقد نجومها في مواجهة الأرجنتين

بطل كوبا أميركا سيجد نفسه أمام معضلات كبيرة عند مواجهة منتخب التانغو حيث سيحرم من نجمه أرتورو فيدال محترف بايرن ميونيخ بسبب عقوبة الايقاف، كما سيغيب نجمه الثاني أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال بسبب إصابة في الكاحل.

وتسببت لعنة الإصابات أيضاً في حرمانه من مارسيلو دياز، كما سيخضع غاري ميدل، لفحص طبي فور عودته من إيطاليا للتأكد من أنه بحالة تسمح له باللعب.