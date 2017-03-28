تصفيات كأس العالم: بوليفيا تصدم الأرجنتين بغياب ميسي

منتخب التانغو الذي افتقد قائده ونجمه الفذ ليونيل ميسي للعقوبة، تأخر بالنتيجة عبر خوان كارلوس آرسي الذي اقتنص هدف التقدم لبلاده من ضربة رأس محكمة في الدقيقة 31.

وضاعف مارسيلو مارتينز النتيجة لبوليفيا مضيفاً الهدف الثاني في شباك الأرجنتين من خلال تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

رصيد منتخب باوزا توقف عند النقطة 22 في المركز الثالث بانتظار ما ستسفر عنه بقية المباريات.

أما بوليفيا فحازت على نقاط معنوية لأنها بعيدة نسبياً عن المنافسة إذ أصبح في رصيدها 10 نقاط في المركز التاسع.