تصفيات كأس العالم: باراغواي تدخل منافسة التأهل بقوة

سجل لباراغواي برونو فالديز وجونيور ألونسو في الدقيقتين (12 و65) وللإكوادور فيليبي كوروزو في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

بات رصيد باراغواي 18 نقطة في المركز السابع لتؤسس لمرحلة تنافسية جديدة على العبور المباشر أو الملحق فيما تجمد رصيد الإكوادور عند 20 نقطة في المركز الخامس.