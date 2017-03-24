تصفيات كأس العالم: باراغواي تدخل منافسة التأهل بقوة
فاجأت باراغواي ضيفتها الإكوادور التي تنافس على إحدى بطاقات التأهل المباشر بالفوز عليها 2-1 الجمعة ضمن الجولة الثالثة عشرة من تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا عام 2018.
سجل لباراغواي برونو فالديز وجونيور ألونسو في الدقيقتين (12 و65) وللإكوادور فيليبي كوروزو في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.
بات رصيد باراغواي 18 نقطة في المركز السابع لتؤسس لمرحلة تنافسية جديدة على العبور المباشر أو الملحق فيما تجمد رصيد الإكوادور عند 20 نقطة في المركز الخامس.