تصفيات كأس العالم: البرازيل تتعادل على أرض بوليفيا

ووقف حارس بوليفيا كارلوس لامبي سدا منيعاً أمام هجمات منتخب البرازيل وحرم نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ورفاقه من التهديف في أكثر من مناسبة.

وبهذا التعادل، رفع البرازيل المتأهل مسبقاً رصيده إلى 38 نقطة مقابل 14 نقطة لبوليفيا في المركز التاسع.