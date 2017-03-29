تصفيات كأس العالم: البرازيل أول منتخب يتأهل إلى النهائيات

وتأهلت البرازيل بعد خسارة أوروغواي أمام البيرو 1-2 في ليما الأربعاء في الجولة 14 من تصفيات أميركا الجنوبية.

وكانت البرازيل اقتربت من التأهل بعد فوزها في ذات الجولة على باراغواي 3-0. إلا أن البيرو خدمتها بحسم التأهل مع تبقي أربع جولات على التصفيات تلتقي خلالها فرق من الصدارة فيما بينها ما يعني استحالة تراجع البرازيل عن المركز الرابع في أسوأ الأحوال حسابياً.

ويتأهل مباشرة عن أميركا الجنوبية أول أربعة منتخبات فيما يلعب صاحب المركز الخامس الملحق.