تصفيات كأس العالم: أوروغواي في مأزق

باتت أوروغواي في وضع صعب بعد سقوطها خارج الديار أمام بيرو 1-2 الأربعاء ضمن الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018.

وهذه الخسارة الثالثة على التوالي لأوروغواي في التصفيات، إذ كانت خسرت أمام تشيلي 1-3 في سانتياغو في الجولة الثانية عشرة وأمام البرازيل 1-4 على أرضها الجولة الماضية.

تقدمت اوروغواي عبر كارلوس سانشيز (30) وعادلت بيرو عبر خوسيه غيريرو (34) وأحرز اديسون بيرالتا هدف الفوز (62).

وأكملت أوروغواي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل جوناثان ماثياز في الدقيقة 76.

وشهدت تشكيلة أوروغواي عودة لويس سواريز بعد الإيقاف في اللقاء الماضي فلعب إلى جانب كافاني.

تجمد رصيد أوروغواي عند 23 نقطة وتراجعت للمركز الثالث بفارق الأهداف أمام تشيلي فيما رفعت بيرو رصيدها إلى 18 نقطة وتقدمت للمركز السابع.

وتستقبل أوروغواي في الجولة القادمة في 31 أغسطس/آب، الجريحة الأخرى الأرجنتين في مباراة ملتهبة بكل المقاييس.