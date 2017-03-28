تصفيات كأس العالم: أستراليا تعقّد مهمة الإمارات

وسجل جاكسون ايرفين (7) وماثيو ليكي (78) الهدفين.

وهذا أول فوز لأستراليا بعد 4 تعادلات متتالية، فرفعت رصيدها إلى 13 نقطة بالتساوي مع السعودية التي تلعب لاحقاً مع العراق في جدة، واليابان التي تستضيف تايلاند في طوكيو، فيما تجمد رصيد الامارات عند 9 نقاط في المركز الرابع وتقلصت آمالها بالمنافسة على المركز الثالث.

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى روسيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقاً من ذهاب واياب مع ثالث المجموعة الأولى على أن يخوض الفائز في مجموع المباراتين ملحقاً دولياً مع رابع اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وحققت أستراليا التي انتقلت من أوقيانيا إلى اتحاد آسيا وأصبحت ضيفاً ثقيلاً على منتخباته بدليل احرازها اللقب القاري الأول في البطولة التي استضافتها عام 2015، فوزها الثالث على الإمارات في المواجهة الثالثة بينهما، وسجلت هدفها الرابع دون أن يدخل مرماها أي هدف إماراتي.

وأجاد براد سميث في تمويل زملائه بالكرات العرضية من الجهة اليسرى، وكانت كل واحدة كفيلة بتسجيل هدف لو استغلت بالطريقة المثلى، فيما ملأ ماتيو ليكي، لاعب انغلوشتاد الألماني، وطومي يوريتش الجهة اليمنى بتحركاتهما.

ولم يحسن المهاجمان الإماراتيان أحمد خليل العائد من اصابة وعلي مبخوت التعامل مع المجريات ووقعا في مصيدة التسلل مرات عدة، وكانا منفصلين تماماً عن خطي الدفاع والوسط من خلال تموضعهما الخاطىء معظم الأحيان في المنطقة الأسترالية.

وكما في أكثر الحالات، استفادت أستراليا من كرة ثابتة من ركلة ركنية ومتابعة رأسية من ايرفين على يمين الحارس الاماراتي علي خصيف فارتطمت بكتف المدافع عبد العزيز صنقور وتحولت الى الزاوية اليسرى (7).

ونفذ عمر عبد الرحمن ركلة حرة مركزة نجح الحارس الأسترالي ماثيو راين في التصدي لها (18)، وسدد مارك ميليغان كرة في أحضان الحارس الإماراتي (42).

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء "الأبيض" بعد أن أنقذ صنقور الإمارات من هدف ثان بابعاده كرة عرضية خطرة إلى ركنية (46)، وانحصر دور الأستراليين في تشتيت الكرات وابعادها عن منطقتهم، وسجل علي مبخوت هدفا ألغي بداعي التسلل (50)، وسدد عمر عبد الرحمن كرة قوية تحولت إلى ركنية (54).

ومع انتصاف الشوط الثاني، نزل "العجوز" تيم كايهيل (37 عاماً) بدلاً من يوريتش فتحركت الجبهة اليمنى الأسترالية من جديد، وعكس ليكي كرة متقنة عند نقطة الجزاء إلى جيمس ترويزي الذي تابعها برعونة مفوتاً فرصة ليست الأولى لتسجيل هدف الاطمئنان لأصحاب الأرض (69).

وأفلتت الامارات من فرصة جديدة عندما رفع براد سميث كرة من الجهة اليسرى كبسها ايرفين برأسه ونجح علي خصيف في تحويلها إلى ركنية جاء منها هدف التعزيز برأسية أخرى هذه المرة لماثيو ليكي (78).

وارتفعت وتيرة معاناة الإماراتيين في الدقائق العشر الأخيرة دون أن تتبدل النتيجة.