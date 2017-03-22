تصفيات المونديال: شنيشيل يسعى لظهور أفضل في الإياب

يسعى راضي شنيشل مدرب منتخب العراق لبدء مرحلة الإياب من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا بشكل طيب عندما يستضيف أستراليا في طهران غداً الخميس.

وجمع العراق ثلاث نقاط من خمس مباريات وضعته في المركز قبل الأخير بالمجموعة الثانية التي تتصدرها السعودية بعشر نقاط بفارق الأهداف عن اليابان وتليهما استراليا والإمارات بتسع نقاط وأخيراً تايلاند بنقطة واحدة.

وحث شنيشل لاعبيه على نسيان مرحلة الذهاب التي أثرت عليهم بشدة بسبب تراجع النتائج قائلا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "المنتخب تأثر كثيراً بالنتائج السلبية في دور الذهاب رغم أفضليته في أغلب المباريات التي خاضها. ولو كان العراق حصل على ما يستحقه في مباراتين فقط من الخمس لكان الحال مختلفا تماماً الآن".

وأضاف "اللاعبون نسوا ما حدث أثناء المباريات الخمس الأولى ويسعون لبداية جديدة أمام استراليا رغم صعوبة المهمة نظرا لمنافسته على إحدى بطاقات التأهل لكننا عازمون على تحقيق الانتصار في المباراة".



ورداً على سؤال بشأن انضمام غاستن ميرام المولود في الولايات المتحدة للمنتخب في مواجهة استراليا قال شنيشل "جاستن أثبت انتماءه للعراق وسيكون معنا في مباراة السعودية".

ونقلت صحيفة "الصباح الجديد" العراقية عن شنيشل قوله "أجريت اتصالا بميرام لإقناعه باللحاق ببعثة المنتخب بالسعودية. الاتحاد العراقي أرسل نسخة من جواز سفر اللاعب للسعودية وننتظر الحصول على تأشيرة الدخول بعد إقناعه بالمشاركة".



وفي ظل إقامة مباراة المنتخب العراقي أمام استراليا غداً في طهران بسبب المخاوف الأمنية في العراق قرر ميرام عدم تلبية الدعوة للانضمام للتشكيلة الأسبوع الماضي لكنه سيشارك في مباراة السعودية بجدة يوم الثلاثاء المقبل.