الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم

تصريح هيرفي رينار بعد الفوز

0:36 دقيقة

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات