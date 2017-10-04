بيكيه يقرر البقاء مع منتخب إسبانيا

وقال بيكيه، مدافع برشلونة، الذي أثار جدلاً واسعاً بعد مطالبته بالسماح لإقليم كتالونيا بالتصويت على انفصاله عن إسبانيا: "ما أريده هو التحدث وحل هذه المشكلة".

وأضاف بيكيه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد: "في النهاية نحن أشخاص، لدينا الأراء الخاصة بنا ومن المستحيل أن نكون جميعاً متطابقين، أنا أؤيد السماح للناس بالتصويت سواء بنعم أو بلا أو بالامتناع، ولكن أحترم وجود أناس أخرين مثل رافا نادال الذي يرى شيئاً مختلفاً".



وأقام إقليم كتالونيا استفتاء يوم الأحد الماضي حول انفصاله عن إسبانيا، وقد شهد هذا اليوم مواجهات عنيفة بين المواطنين والشرطة، التي كانت مطالبة بمنع هذا الاستفتاء.

وبلغ عدد الموافقين على الانفصال عن إسبانيا 90 بالمئة من المصوتين، طبقًا للبيانات الصادرة عن حكومة كتالونيا، حيث أن معظم الذين يناهضون فكرة الانفصال امتنعوا عن التصويت.

وطالب بيكيه، الذي أدلى بصوته في الاستفتاء يوم الأحد، بالتحدث من خلال مؤتمر صحفي بعد أن تشاور مع مدرب منتخب إسبانيا جولين لوبيتيغي وزملائه حول هذا الموضوع.

ودخل المدافع الإسباني إلى بؤرة الجدل خلال الأيام الأخيرة ووصل إلى مسامعه الأصوات التي تطالب برحيله عن منتخب "الماتادور".

وتلقى بيكيه خلال تدريبات إسبانيا أول أمس الاثنين صافرات استهجان قوية من قبل الجماهير.

وتابع بيكيه قائلا: "التدريب كان صعباً لأنه ليس بالأمر الجيد أن تتخذ الناس التي تدعم فريقك موقفاً معادياً لك، ولكنه تحد بالنسبة لي".

وأشار بيكيه، الفائز ببطولتي أمم أوروبا وكأس العالم مع المنتخب الإسباني، إلى أهمية التركيز في الانتهاء من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 وفي مباراة إسبانيا أمام ألبانيا بعد غد الجمعة.

واستطرد قائلاً: "أرغب في تقديم المساعدة قدر الإمكان، نحن أمام هدف، وهو التواجد بالمونديال وعلينا أن نحصد النقاط الثلاث".

ودافع بيكيه بقوة عن مسيرته مع المنتخب الإسباني، وقال: "التشكيك في التزامي أمر مستحيل، أنا هنا منذ أن كنت في الخامسة عشرة، أشعر أنني مع عائلتي وهذا سبب استمراري، إخلاصي كان في أعلى مستوياته دائماً، يؤلمني أنهم يشككون في إخلاصي".