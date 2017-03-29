برازيل تيتي تواصل عزفها المنفرد في تصفيات كأس العالم

وانتصرت البرازيل على ضيفتها الباراغواي 3-0 في المرحلة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا، ليصبح تأهلها إلى كأس العالم 2018 شبه محسوم قبل أربع مراحل على نهاية التصفيات.

وهذا الانتصار الثامن توالياً لمنتخب البرازيل في التصفيات تحت إمرة تيتي الذي عوّض دونغا.

وافتتح كوتينيو نجم ليفربول الإنكليزي التسجيل لأصحاب الأرض (34) مستفيداً من كرة من باولينيو المتألق مؤخراً.

وسنحت فرصة سهلة لقائد البرازيل نيمار دا سيلفا كي يعزز النتيجة لكن حارس باراغواي سيلفا تصدى لركلة الجزاء التي نفذها مهاجم برشلونة الإسباني (53).

وعوّض نيمار بعد 11 دقيقة إخفاقه بتنفيذ ركلة الجزاء عندما توغل داخل منطقة جزاء باراغواي وأضاف الهدف الثاني (64).

وختم مارسيلو مدافع ريال مدريد أهداف المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما ترجم جملة تكتيكية في الشباك مستفيداً من تمريرة باولينيو (86).

وصار رصيد البرازيل 33 نقطة في الصدارة بالوقت الذي توقف به رصيد باراغواي عند 18 نقطة في المركز السابع.