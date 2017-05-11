باوتسا يسعى الى اعادة الامارات الى الواجهة

وقال باوتسا في مؤتمر صحافي عقده الخميس بعد اعلان الاتحاد الاماراتي للعبة التعاقد معه حتى 2019 ليحل بديلا لمهدي علي: "سأخوض تحد جديد مهم جدا لي، هدفي البعيد سيكون ابقاء منتخب الامارات في المقدمة، اما القريب فهو خوض اخر ثلاث مباريات في التصفيات بقوة والعمل على الفوز ثم انتظار النتائج الاخرى".

وتابع باوتسا (59 عاما): "سأحتاج للقاء اللاعبين من اجل وضع التصور الافضل للمستقبل، ولدينا كل الامكانات من اجل العمل الجيد وتحقيق النتائج الجيدة".

وستكون المهمة الاولى للمدرب الارجنتيني قيادة "الابيض" في مواجهة مضيفته تايلاند في 13 حزيران/يونيو ضمن التصفيات.

وتقلصت حظوظ الامارات ببلوغ النهائيات، اذ تحتل قبل ثلاث جولات من ختام التصفيات، المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بفارق 4 عن استراليا الثالثة و7 عن السعودية واليابان.

وتسعى الامارات لاحتلال المركز الثالث الذي يتيح لها خوض ملحق تأهيلي مع ثاني المجموعة الاولى، ثم ملحق عالمي مع ممثل الكونكاكاف.

وكشف باوتسا انه اطلع على مستوى لاعبي المنتخب الاماراتي عبر اشرطة الفيديو لمبارياته الاخيرة ولاسيما امام اليابان واستراليا، مؤكدا "كانت هناك اخطاء كثيرة حصلت ولاسيما في خط الدفاع، ومهمتي العمل على معالجتها".

واكد باوتسا انه لم يفشل ابدا في مهمته مع منتخب بلاده الارجنتين بل يعتبر نفسه نجح، وهو راض تماما عن التجربة التي اضافت له الكثير على صعيد سيرته الذاتية.

وكان باوتسا اقيل من تدريب الأرجنتين في نيسان/ابريل الماضي بسبب النتائج السيئة التي حققها المنتخب في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2018 في روسيا.

ويواجه المنتخب خطر عدم التأهل الى كأس العالم، اذ يحتل حاليا المركز الخامس الذي يخوض صاحبه الملحق الدولي ضد بطل أوقيانيا.

وفي فترة 8 اشهر على رأس الادارة الفنية لمنتخب بلاده، قاده الى الفوز 3 مرات والتعادل مرتين والخسارة 3 مرات.

وقال باوتسا: "لم أفشل ابدا مع الارجنتين، واعتقد ان النتيجة السيئة الوحيدة التي حققتها كانت الخسارة امام البارغواي، والسقوط في ارض البرازيل وبوليفيا امر عادي ومتوقع، لذلك فإن تدريب المنتخب كانت تجربة مرضية ومهمة لي على صعيد السيرة الذاتية".

وكان تدريب الارجنتين هو الاول لباوتسا على صعيد المنتخبات حيث قضى مسيرته التدريبية في قيادة اندية من دول اميركا الجنوبية، كما درب النصر السعودي في 2009.

من جهته، قال مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الاماراتي ان استراتيجيتهم مع باوتسا "تقوم على صناعة منتخب قوي قادر على تحقيق البطولات، وسنركز كثيرا على تطوير منتخبات الفئات العمرية بالتوازي مع المنتخب الاول".

وتابع بن غليطة: "متمسكون بالأمل في مشوارنا بتصفيات مونديال 2018 ، عندنا 3 مباريات مصيرية ولن نفرط فيها ".