انتهاء مسيرة مهدي علي مع الإمارات عقب الخسارة من أستراليا

وازدادت صعوبة تأهل الإمارات إلى كأس العالم 2018 إثر تلقيه الهزيمة الثانية توالياً في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال روسيا.

وتوقف رصيد الإمارات عند تسع نقاط في المجموعة الثانية بفارق أربع نقاط مؤقتاً عن كل من السعودية وأستراليا واليابان أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

ويتأهل أول منتخبين من كلا المجموعتين الآسيوتين للنهائيات مباشرة ويلعب صاحبا المركز الثالث معاً ويتأهل الفائز منهما لمواجهة منتخب من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في روسيا العام المقبل.