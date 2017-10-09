المصريون يمضون ليلة تاريخية بعد التأهل إلى المونديال

ليلة تاريخية عبر فيها المصريون عن فرحتهم في كل بقاع الأرض عقب تحقيق انجاز التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد غياب استمر 28 عاماً، فبالإضافة للقاهرة، شهدت عواصم عربية عدة وفي مقدمتها العاصمة القطرية الدوحة احتفالات صاخبة للجاليات المصرية احتفالاً بالإنجاز التاريخي.

وكادت قلوب المصريين أن تتوقف عندما سجَل منتخب الكونغو هدف التعادل ضد مصر في الدقائق الأخيرة من مباراتهما ضمن التصفيات الأفريقية، والتي احتاج فيها منتخب الفراعنة للفوز لضمان بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاماً.

إلا أن حظ "الفراعنة" كان وافراً هذه المرة، واستطاع نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح من تسجيل هدف الفوز بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ما دفع الملايين إلى الاحتفال في منازلهم وفي شوارع المحافظات المختلفة بالحدث الذي طال انتظاره: عودة مصر إلى مونديال كرة القدم بعد غياب ناهز ثلاثة عقود.

وتأهل المنتخب المصري إلى النهائيات بفوزه على الكونغو 2-1 بهدفين لصلاح، على استاد برج العرب في الإسكندرية في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الأفريقية الخامسة، ليتقدم بفارق أربع نقاط عن أوغندا قبل الجولة الأخيرة من التصفيات.

وكان ملعب المباراة قد امتلأ عن آخره بالجماهير التي زحفت من مختلف المحافظات المصرية منذ الساعات الأولى ليوم الأحد لتحجز لها مقعدا في هذا اليوم الذي وصفه الكثيرون بـ "التاريخي".

ليلة أسطورية في القاهرة

وفي مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة امتلأت الشوارع بالجماهير الذين تابعوا المباراة في المقاهي، وهم يلوَحون بأعلام مصر ويشعلون الألعاب النارية ويهتفون بأصوات غلب عليها بكاء الفرح "كأس العالم - كأس العالم" عقب انتهاء المباراة.

وقال محمد محمود الذي كان يتصبب عرقاً من حماس الفوز والاحتفال "الآن أيقنت أن المصريين هم الأكثر حظا بعد هذا التأهل الصعب وما حدث هو حلم كنا ننتظره، وأتوقع حشداً جماهيريا في كأس العالم في روسيا بفضل قدم صلاح الذهبية".

أضاف المحامي البالغ من العمر 29 عاماً "كدت أن أفقد الوعي عندما أحرز الكونغو هدف التعادل".

وقال محمد صبري (34 عاماً) وقد حبس أنفاسه حتى لا يبكي نتيجة سعادته بفوز المنتخب المصري "حتى الآن أنا لا أصدق أننا تأهلنا إلى كأس العالم ولن أصدق حتى أسمع السلام الوطني المصري يُعزف في روسيا على أحد ملاعب المونديال".

وفي منطقة هليوبوليس الراقية شرق القاهرة امتلأ ميدان الكوربة بالمئات من المصريين من مختلف الأعمار والفئات، حاملين الأعلام والصافرات وراحوا يرقصون في الميدان الذي كانت تتوسطه دبابة تابعة للجيش المصري بغرض حفظ الأمن.

وقال هشام حفني (55 عاماً) "إنه شعور لا يوصف والفرحة ليس لها مثيل فقد تأهلنا بصعوبة شديدة".

وتابع حفني "بعد ان حققنا حلم التأهل، لابد من إعادة النظر في المنتخب ولاعبيه، فمن غير المعقول أن يكون تعداد مصر 104 مليون شخص لا نجد بينهم مهاجم أو لاعب خط وسط يكون بديلاً جيدا للاعبين الحاليين".

ويقول أحمد عبد الواحد (28 عاماً) "هذه هي الأمنية الوحيدة التي كنت أتمناها قبل أن أموت، هي أن أرى المنتخب الوطني يلعب في بطولة كأس العالم، وبالفعل تحقق الفوز في وقت احتاجت فيه البلاد إلى الفوز".

فرحة عارمة في الدوحة

وفي العاصمة القطرية الدوحة حيث تقيم جالية مصرية كبيرة، عبر المصريون عن فرحتهم الشديدة بتحقيق الإنجاز التاريخي إذ انطلقت مواكب الاحتفال صوب منطقة الكورنيش، ورويداً رويداً شارك الجميع المصريين في تلك الاحتفالات تعبيراً عن السعادة البالغة بتأهل المنتخب العربي إلى نهائيات كأس العالم لثالث مرة في تاريخه بعد بطولتي 1934 و1990.

يذكر أن هناك 3 منتخبات عربية أخرى تمتلك فرصاً حقيقية للتواجد في نهائيات كأس العالم في روسيا أبرزها المنتخب التونسي الذي يكفيه التعادل على أرضه مع ليبيا لتأكيد تأهله إضافة إلى المنتخب المغربي الذي يبحث عن التعادل فقط مع كوت ديفوار للتأهل إلى كأس العالم بعد غياب استمر منذ مونديال 1998.

المنتخب السوري ايضاً لازال يكافح في الملحق الآسيوي أمام أستراليا للتأهل إلى الملحق العالمي لمواجهة رابعة تصفيات الكونكاكاف ولو حدث وتأهلت منتخبات تونس والمغرب وسوريا فسيكون رقماً قياسياً تاريخياً للتواجد العربي في المونديال بتأهل 5 منتخبات، وكان الرقم القياسي السابق سجل في مونديالي 1986 و1998 بتأهل 3 منتخبات عربية.