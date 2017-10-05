الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم

البرازيل تتعادل على أرض بوليفيا

من قبل
3:07 دقيقة

اكتفى المنتخب البرازيلي بالتعادل السلبي مع مضيفه البوليفي الخميس ضمن الجولة 17 قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ووقف حارس بوليفيا كارلوس لامبي سدا منيعاً أمام هجمات منتخب البرازيل وحرم نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ورفاقه من التهديف في أكثر من مناسبة.

وبهذا التعادل، رفع البرازيل المتأهل مسبقاً رصيده إلى 38 نقطة مقابل 14 نقطة لبوليفيا في المركز التاسع.

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