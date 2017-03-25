الإصابة تبعد كولمان عن منتخب أيرلندا لفترة طويلة

يواجه سيموس كولمان مدافع إيفرتون الإنكليزي والمنتخب الأيرلندي خطر الغياب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع ويلز الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

وخرج كولمان (28 عاماً) مصاباً بكسر في الساق إثر تدخل عنيف من الويلزي نيل تايلور الذي نال البطاقة الحمراء مباشرة على هذه الخشونة.

ووصف مارتين أونيل المدير الفني للمنتخب الأيرلندي هذه الإصابة بأنها "كسر سيّء".

وأوضح: "نقل سيموس إلى المستشفى، وأكد الأطباء تعرضه لكسر في الساق. إنها صدمة كبيرة لنا بالتأكيد. قدم سيموس أفضل مواسمه مع إيفرتون هذا الموسم. إنه لاعب كبير ومهم بالنسبة لنا. هو قائد الفريق ويتحلى بشخصية رائعة".

وأضاف: "إنها خسارة فادحة لإيفرتون ولنا لكنني أتمنى أن يكافح ليعود بقوة للملاعب".