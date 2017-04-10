إقالة شنيشل من تدريب أسود الرافدين

وجاء هذا القرار خلال اجتماع الاتحاد العراقي الذي درس عدة نقاط من أبرزها قيادة المنتخب بعد تراجع نتائجه ومستواه في الآونة الأخيرة ما دفعه إلى الاعتماد على مدرب أجنبي أملاً في تحقيق نتائج مشرفة في المباريات المتبقية للفريق خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الرابع على لائحة منتخبات المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 4 نقاط وتفصله 9 نقاط كاملة عن المركز الثالث المؤهل إلى الملحق الآسيوي في مواجهة ثالث المجموعة الأولى من التصفيات ذاتها علماً بأن الفائز سيتأهل للملحق العالمي حيث سيواجه أحد منتخبات الكونكاكاف.

وسيستضيف المنتخب العراقي اليابان في 13 حزيران/يونيو القادم، ثم يحل ضيفاً على تايلاند في 31 آب/أغسطس قبل أن يستضيف الأبيض الإماراتي في الخامس من أيلول/سبتمبر القادم في ختام التصفيات.