إقالة داني بليند من تدريب المنتخب الهولندي

وكان بليند استلم تدريب المنتخب الهولندي في تموز/يوليو عام 2015 خلفاً لغوس هيدينك، وسيحل بدلاً منه بصور مؤقتة مساعده فرد غريم في المباراة الدولية الودية المقررة ضد إيطاليا بعد غد الثلاثاء.

وأصبحت هولندا مهددة بالغياب عن بطولة كبرى ثانية على التوالي بعد كأس أوروبا 2016، وذلك بتراجعها إلى المركز الرابع في المجموعة الأولى بعد تجمد رصيدها عند 7 نقاط خلف فرنسا المتصدرة (13) والسويد (10) وبلغاريا (9).

ويتأهل الى النهائيات مباشرة صاحب المركز الاول في كل من المجموعات التسع، فيما يلعب أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثاني الملحق الفاصل الذي يتأهل عنه اربعة منتخبات ليصبح المجموع العام 13 منتخبا من القارة الاوروبية إضافة إلى روسيا المضيفة.