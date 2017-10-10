أستراليا - سوريا: بث مباشر لوقائع الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2018

وقائع المواجهة لحظة بلحظة

أفضلية طفيفة لأصحاب الأرض وأكثر من محاولة مع ارتباك في دفاع "نسور قاسيون".

هجمة بهجمة وحركية من المنتخبين...

صورة الهدف: هجمة مرتدة سريعة وتوزيعة بالمقاس من ماثيو ليكي أنهاها كاهيل في شباك إبراهيم علمة من رأسية متقنة.

دقيقة 13: أستراليا تعادل الكفة من خطأ دفاعي سوري...تيم كاهيل هو مسجّل الهدف

دقيقة 11: تغيير في تشكيلة أستراليا برادلي سميث يترك مكانه لزميله آرون موي

تامر حاج محمد هو صانع الهدف من توغّل سريع في عمق دفاع أستراليا و إمداد ذكي استغله مهاجم الأهلي السعودي السومة بشكل جيد وسجّل هدفاً جميلاً.

دقيقة 6: عمر السومة يفتتح النتيجة لسوريا بعد هجمة عكسية منظمة

بداية المباراة..اللعب منحصر في وسط الميدان...جس نبض بين المنتخبين



الملعب: ملعب إي إن زد "ANZ" في مدينة سيدني الأسترالية

الإطار: إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى "بلاي أوف" مونديال روسيا 2018 والذي سيجمع ممثل آسيا برابع تصفيات الكونكاكاف

نتيجة الذهاب : التعادل بهدف لمثله. سجّل لأستراليا روبي كروس (40) ولسوريا عمر السومة (85 من ركلة جزاء).

تشكيلتا المنتخبين

أستراليا: ماتي رايان – ميلوس ديجينيك – برادلي سميث – تيم كاهيل – مارك ميليغان – ماثيو جورمان – ماثيو ليكي – روبي كروس – جايمس ترويسي – ترينت سانسبيري – تومي روغيتش

المدرب : أنجي بوستيكوغلو

سوريا: إبراهيم علمة – مؤيد العجان – جهاد الباعور – محمود المواس – عمر السومة – عدي جفال - تامر حاج محمد – حميد ميدو – زاهر ميدان – مارديك ماردكيان – فهد اليوسف

المدرب : أيمن الحكيم

طاقم التحكيم: رافشان إيرماتوف (أوزبكستان) بمساعدة كل من رسولوف وسايدوف