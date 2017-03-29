YOURZONE - هكذا سيفوز ميسي بكأس العالم

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تلقت أحلام ليونيل ميسي في تحقيق إنجاز مع منتخب بلاده الأرجنتين ضربة جديدة وموجعة بعد قرار الفيفا بإيقافه 4 مباريات من أخر خمسة في تصفيات كأس العالم مما سيحرم منتخب التانجو من جهوده وهو الذي يصارع من أجل التأهل للنهائيات في مرحلة بالغة الأهمية والخطورة.

وإذا تأملنا بعمق أسباب إيقاف البرغوث سنجد أن الحكم ذكر في تقريره أن اللاعب شتم الحكم المساعد ورفض مصافحته بعد المباراة. وهذه التصرفات لم نعتد أبداً أن نراها من ميسي مع برشلونة رغم الكم الهائل من الإستفزازت والخشونة التي يتعرض لها في الليجا.

وهذا يعكس أن النجم الأرجنتيني يرزح تحت ضغوط عصبية هائلة وضعتها على كتفه مطالبات الجميع في بلاده من جماهير وإعلام ونجوم سابقين بتحقيق الحلم الأكبر الذي لم يتحقق منذ زمن أسطورة أخر هو ماردونا بالفوز بكأس العالم.

وكم من مرة قتلت هذه الضغوط أحلام ليو فهو يدخل كل مبارة يخوضها مع المنتخب وكأنها مباراته الأولى في عالم كرة القدم محملاً بالتوتر والعصبية وقلة التركيز مضافاً إليهم كم هائل من الإحباطات الناجمة عن ذكريات الإخفاقات السابقة وهذا كله يحجب صورته اللامعة والمتألقة التي إعتدنا أن نراها في البارسا.

وقد بات عامل الزمن يضغط على ميسي بشكل كبير وليس في صالحه. فقد أصبح على مشارف الثلاثين من عمره مما يعني أنه لم يتبقى له على الأرجح إلا بطولتين فقط بما فيهم نسخة روسيا القادمة ليحاول تحقيق حلم طارده طويلاً وأتعبه كثيراً.

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