YOURZONE- لا تشاهدوا التصفيات

بعد أن أوصى المكتب التنقيذي "للفيفا" بالتوزيع الجديد لعدد المقاعد على القارات في بطولة كأس العالم 2026 بعد زيادة عدد الفرق إلى 48 فريق نستطيع أن نقولها للجماهير وبكل ثقة "لا تشاهدوا التصفيات".

وبما أن الفكرة من البداية خاطئة وهدفها إدرار المزيد من عائدات البث على إمبراطورية "الفيفا" حتى ولو كان ذلك على حساب المستوى الفني للبطولة فمن الطبيعي أن يكون كل ما يترتب عليها ذو مردو سلبي على كل ما يحيط بالبطولة.

وقد أوصى المكتب التنقيذي "للفيفا" ب16 مقعد لأوربا و9 لأفريقيا و8 لأسيا مما يعني أن المنافسة ستنعدم تماماً في التصفيات وأن المنتخبات الكبيرة في القارات الثلاث سوف تضمن مقاعد دائمة في البطولة بصرف النظر عن مستواها الفني لأن كل ما عليها فعله هو الفوز على المنتخبات الأضعف في القارة مع بعض تعادلات مع منتخبات المستوى المتوسط لتضمن التأهل دون عناء أو مشقة.

بينما ستكون المنتخبات ذات المستوى المتوسطفي هذه القارات هى الرابح الأكبر من هذه الزيادة فبعد أن كانت تكافح للفوز على منتخبات المستوى الأول لحصد النقاط فإنه يكفيها الفوز على المنتخبات الأقل في المستوى لتحل في الترتيب الرابع أو الخامس الذي أصبح يكفيها لضمان مقعد في المونديال.

أما المنتخبات الضعيفة الذي يزعم مؤيدي الفكرة بأنها ستستفيد من ذلك فسوف تكون الخاسر الأبرز لأن المنتخبات أصحاب المستويات الأقوى قد لا تبذل أي مجهود في مبارياتها معاَ وتتعادل فلا تستفيد هي من فقدان نقاط كانت تخسرها المنتخبات المتوسطة في مثل هذه المباريات.

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