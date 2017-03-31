YOURZONE- تشي تشي ، تيلي سانتانا.....السيليساو في أبهى صورة

البرازيل تغير جلدها ،البرازيل تقنع،البرازيل تبدع، البرازيل تتأهل لنهائيات ريسيا٢٠١٨ بكل إستحقاق . أما الرجل الموجود في مقدمة الصورة ، تشي تشي كما يحبد البرازيليون تسمية الرجل. رجل قلب عقارب ساعة الكرة البرازيلية لكن في الإتجاه الصحيح.

ذاكرة مشجي السامبا البرازيلية ليست بالقصيرة فذكريات مونديال ٢٠١٤ لازالت عالقة بالأذهان ،وتلك السباعية العصية على الهضم لازالت جاثمة على القلوب.

ومع ذلك فسكولاري كان جالسا هناك في العارضة الفنية يراقب الإنهيار بتأمل كبير في تلك الأمسية هو الذي صنع المجد في كأس العالم نسخة ٢٠٠٢.

مياه غزيرة مرت من تحت جسر البرازيل ليأتي الدور على تشي تشي ، رجل بمهة صعبة للغاية ،إعادة ترميم ملامح منتخب البرازيل الذي فقد الكثير من ريشه أمام منافسين من عيار ثقيل ،فكان من الضروري إستعادة الهيبة المفتقدة ،هيبة وضع إحداثياتها بدقة متناهية الملك بيلي، فافا ،زيكو ،سقراطيس، إيدير ،رونالدو ورونالدينهو.

بجيل ذهبي حاليا يتقدمه الأيقونة نايمار كانت إنطلاقة تشي تشي في ورش الإصلاح ،ولحسن حظ المدرب البرازيلي فلذيه لاعبين من عيار ثقيل فبجانب نايمار الذي يمر بفترة ذهبية في مساره الكروي هناك نجوم ٱخرون ككوتينهو نجم الريدز، ويليان ، باولينهو المفاجأة السارة مؤخرا ،مارسيلو بخبرة السنين ،غابرييل جيسوس نجم النادي السماوي والغائب حاليا بسبب الإصابة.

يونيو ٢٠١٦ تسلم تشي تشي المفاتيح رسميا من دونغا بعد خروج بطعم العلقم من الدور الأول لكوبا أمريكا، ومع ذلك كان الطريق واضح المعالم أمام مدرب كورينتيانس السابق، فالرجل خضع لفترات تكوين عديدة في أوروبا فأصبح كامل الإستعداد للإشراف على منتخب البرازيل. فما السر وراء نجاح تشي تشي؟

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