YOURZONE - الأخضر السعودي مبعوث عرب آسيا الدائم في المونديال

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للسعودي جينا .. من كل مدينة .. والفوز بإذن الله لينا ، بهذه الأهازيج احتفلت الجماهير السعودية المحتشدة في استاد الجوهرة المشعة بفوز منتخبها على نظيره العراقي ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 ليحصد الأخضر النقطة السادسة عشر في السباق نحو روسيا، ورغم هذا الفوز إلا أن السعودية خسرت صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف لمصلحة اليابان التي اكتسحت تايلند برباعية نظيفة، وخرج العراق منطقياً من السباق بعد خسارته مساء أمس، إلى جانب تضاءل آمال الإماراتيين في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بعد الخسارة على يد أستراليا بهدفين نظيفين.

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