YOURZONE- إنه حقاً يرقص

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE الكاتب: م. حماده بالفعل إن ما يقدمه البرازيلي نيمار داسيلفا مع برشلونة ومنتخب البرازيل يعد سحراً براقاً بل أنه يرقى لأن يكون نوعاً من الرقص الذي يبعث في النفس البهجة والسرور مثل ذلك الذي كان يؤديه مشاهير السينما الأمريكية في الماضي أمثال جين كيلي وفريد إستير. وإن كان كل ذلك لا يخلو من شئ من الإستعراض يصل في كثير من الأحيان إلي المراهقة الكروية.

وعندما تداعب الكرة أقدام "النيمو" تتلألأ الفرحة في عينيه وتمتزج بكم هائل من المتعة والنشوة فتبدأ ساقيه في التلاعب بأعصاب المنافس الذي لا يستطيع في أغلب الأوقات أن يعرف إلي أي إتجاه سيأخذ البرازيلي معشوقته بينما في أوقات أخرى تجده يراوغ بشكل صريح كما لو أنه يقول للمدافع سأمر من هنا ويمر أو سأضع الكرة بين قدميك ويفعل.

ولأنه أحد العظام الذين وطأت أقدامهم المستطيل الأخضر فإن منافسه لا يستطيع بتاتاً توقع ما يمكن أن يفعله ساحر الأمازون بالكرة بل قد يتجاوز الأمر في بعض الأحيان ذلك كله فبعض المدافعين قد يفاجأ بأن راقص السامبا قد أنهى رقصته بالفعل قبل أن يحدد هو اللحظة التي سيمد فيها ساقه لمحاولة قطع الكرة.

ولكونه في المقام الأول يتمتع بما يفعل فإنه قادر بكل بساطة على إنتزاع أهات الإعجاب من صدور الجماهير مدعوماً بمهاراته الفريدة والنادرة في الجري بالكرة التي تلتصق بقدمه ولا تبتعد عنها مطلقاً وكأنها لا تطيق ذلك. كما أنه يمتاز بالسرعة الفائقة فهو يقطع أروقة الملعب طوال المباراة ذهاباً وعودة في زمن قياسي وبأريحية كاملة.

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