وينكز ينضم إلى المنتخب الإنكليزي بعد استبعاد ديلف

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الاثنين انه تم استدعاء هاري وينكز لاعب وسط توتنهام هوتسبير لتشكيلة المنتخب الوطني لأول مرة عقب استبعاد فابيان ديلف وفيل جونز بسبب الإصابة وذلك قبل مباراتي سلوفينيا وليتوانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2018 هذا الأسبوع.

وتم الكشف عن اسم وينكز (21 عاماً) في البداية ضمن قائمة منتخب تحت 21 عاماً لكنه سينضم الآن لتشكيلة غاريث ساوثغيت مع سعي إنكلترا متصدرة المجموعة السادسة للفوز لتضمن اقتناص مقعد لها في نهائيات روسيا العام المقبل.

وعاد ديلف لاعب وسط مانشستر سيتي وجونز مدافع يونايتد لناديهما لتلقي العلاج عقب تقييم حالتيهما قبل التدريبات اليوم الاثنين.

ويملك ساوثغيت 25 لاعباً للاختيار من بينهم لخوض لقاء سلوفينيا على إستاد ويمبلي ومواجهة المضيفة ليتوانيا يوم الأحد المقبل على الرغم من أن ديلي ألي سيكون موقوفاً في المباراة الأولى.

