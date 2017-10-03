ويلز تواجه جورجيا وأيرلندا بلا بايل

وأكد الاتحاد في بيان ان "غاريث بايل سيغيب عن تصفيات كأس العالم المقبلة ضد جورجيا وجمهورية ايرلندا".

وشكلت لياقة بايل (28 عاماً) مصدر قلق بالنسبة إلى المنتخب الوطني منذ تعرضه لإصابة عضلية في ربلة الساق خلال مباراة ناديه ضد مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني ضمن دوري أبطال أوروبا الاسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز النادي الملكي 3-1.

وغاب الجناح الويلزي عن لقاء ريال وضيفه إسبانيول الأحد ضمن بطولة اسبانيا، الا انه التحق بمعسكر منتخب بلاده في اليوم التالي.

وتحتل ويلز المركز الثاني في المجموعة الأوروبية الرابعة مع 14 نقطة، بفارق أربع نقاط عن صربيا المتصدرة، ونقطة عن أيرلندا الثالثة. ويأمل المنتخب الويلزي في الفوز على أرض جورجيا الجمعة، وعلى ضيفه الايرلندي الاثنين المقبل، ليضمن على الأقل المركز الثاني والمشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال الروسي.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات الأوروبية التسع إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، بينما تخوض أفضل ثماني منتخبات حلت في المركز الثاني ملحقاً قارياً تتأهل أربع منتخبات منه الى المونديال.

ويتوقع أن يفسح غياب بايل المجال أمام لاعب ليفربول الإنكليزي بين وودبورن (17 عاماً) للمشاركة كأساسي للمرة الأولى على الصعيد الدولي، اذ قدم أداء لافتاً في المباراة ضد النمسا في الثاني من أيلول/ سبتمبر (1-صفر)، بتسجيله هدف الفوز بعد خمس دقائق من مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

